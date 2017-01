Door Olaf van Miltenburg, maandag 2 januari 2017 11:05, 176 reacties • Feedback

Submitter: GEi

KPN kiest er in Hengelo voor om het bestaande kopernetwerk in te zetten voor snel internet, waar Reggefiber voor de overname door KPN inzette op glasvezel. Net als in Eindhoven lijkt de aanleg van glasvezel in de gemeente te stokken.

De opwaardering van de koperlijnen wordt aan dagblad Tubantia gemeld door de woordvoerster van Reggefiber. Het gaat na de upgrade volgens haar om zodanige snelheden dat die vergeleken kunnen worden met die van glasvezel.

Hengelo is een van de gemeenten waar KPN-dochter Reggefiber flink inzette op glasvezel. Inmiddels zijn de wijken Slangenbeek, Roershoek en Hasseler Es op glasvezel aangesloten. Ongeveer 9000 woningen kunnen daardoor een directe glasvezelaansluiting krijgen.

Harde afspraken voor de verglazing van Hengelo had de gemeente niet met Reggefiber. Wel staat in het coalitieakkoord dat de gemeente de aanleg van snelle datanetwerken 'bevordert'. Daarmee wijkt de situatie af van die in Eindhoven. Ook daar kiest KPN voor koper in plaats van glasvezel, maar de overeenkomst van de Brabantse gemeente met Reggefiber was om de hele stad van glasvezel te voorzien.

KPN denkt zijn koperlijnen verder op te kunnen waarderen met Vplus, of 'Super Vectoring', als opvolger van vdsl2. Deze techniek moet snelheden tot 400Mbit/s mogelijk maken. KPN zet wel in op verdere aanleg van glasvezelkabels, maar alleen tot aan de wijkkasten en mobiele masten.