Door Sander van Voorst, maandag 2 januari 2017 10:29

Submitter: kuurtjes

De waarde van bitcoins is in het weekend de grens van duizend dollar gepasseerd. De laatste keer dat de prijs van de virtuele valuta op dit niveau stond, was in 2014. Het jaar daarvoor behaalde de valuta zijn hoogste waarde ooit met ongeveer 1200 dollar.

Momenteel bevindt de prijs zich rond de 1013 dollar of 963 euro. Coindesk schrijft dat de waarde zich nog niet helemaal op hetzelfde niveau als 2014 bevindt, maar dat het overschrijden van de grens van duizend dollar desalniettemin een mijlpaal voor de virtuele valuta is. De laatste dagen fluctueerde de prijs nog, maar zondag werd de grens van duizend dollar bereikt. Analisten verwachten volgens Coindesk dat de prijs dit jaar het niveau van 2013 kan behalen.

In dat jaar bevond de prijs zich op het hoogste niveau ooit, na een zeer snelle stijging tegen het einde van van 2013. Daarna zette een daling in, die ongeveer duurde tot de tweede helft van 2015. Toen lag de waarde rond de 220 dollar, waarna de prijs weer toenam. In juni 2016 was de totale waarde van alle in circulatie zijnde bitcoins ongeveer tien miljard dollar, wat neerkwam op 8,8 miljard euro.

In mei claimde de Australiër Chris Wright dat hij de bedenker van Bitcoin is en dat hij zich achter de naam Satoshi Nakamoto verschuilt. Hoewel hij de echtheid van zijn claim in een besloten ontmoeting met journalisten zou hebben bewezen, kwam er nooit publiek bewijs. Wright meldde dat hij er 'de moed niet voor had'.