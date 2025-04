Amerikaanse beurswaakhond SEC keurt eerste gereguleerde bitcoinfondsen goed

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft de eerste spot-etf's voor bitcoin goedgekeurd. Dat houdt in dat investeerders nu in de cryptomunt kunnen beleggen zonder dat ze de munt direct hoeven te bezitten in een digitale wallet.

Met de goedkeuring van de bitcoin- etf 's is deze cryptovaluta voor het eerst beursgenoteerd in de VS. Voorheen vond de handel in bitcoins daar enkel buiten de gereguleerde markt plaats. De prijzen van de gereguleerde fondsen zijn gebonden aan de bitcoinkoers. Doordat Amerikaanse gebruikers nu geen digitale wallet meer hoeven op te zetten via een apart platform als Binance, maar via de reguliere beleggingsplatforms indirect in de munt kunnen investeren, wordt beleggen in bitcoins toegankelijker. Dat leidt hoogstwaarschijnlijk tot een grote toename in investeringen in de cryptovaluta. Op het moment van schrijven is er overigens nog geen grote toename te zien in de waarde van de munt.

De SEC heeft in eerste instantie elf exchange traded funds goedgekeurd, onder meer van BlackRock Inc, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, en andere grote spelers als Fidelity en Invesco. In andere delen van de wereld, waaronder de EU, is het al langer mogelijk om op de gereguleerde beurs in bitcoins te beleggen.

Woensdag werd op het X-account van SEC al een bericht gepost waarin werd gemeld dat bitcoin-etf's zijn toegestaan. Later werd die post echter verwijderd en liet de toezichthouder weten dat zijn account was gehackt. De SEC sprak toen het bericht over de toestemming tegen, maar nu zijn ze dus alsnog officieel goedgekeurd.

De SEC en voorzitter Gary Gensler spreken zich al tien jaar fel uit tegen de bitcoin. In 2017 werd een voorstel om etf's toe te staan, nog afgekeurd omdat de koers van de digitale munteenheid te gevoelig zou zijn voor fraude en manipulatie. In een recente rechtszaak was echter al uitgesproken dat de SEC een etf niet langer zomaar mag blokkeren. In zijn verklaring laat Gensler dan ook weten dat bepaalde etf's nu weliswaar zijn toegestaan, maar dat de SEC bitcoins nog altijd niet onderschrijft.