Adata toont all-in-oneprocessorkoeler met ventilators van 120mm

Adata heeft een cpu-koeler gemaakt die is opgebouwd uit een aio-waterkoeler met de pomp geïntegreerd in de radiator. De waterkoeler wordt direct op de processor gemonteerd en is voorzien van een enkele 120mm-fan van Nidec.

Tweakers spotte de XPG Hybrid Cooler van componentenfabrikant Adata op de CES-beurs in Las Vegas. De koeler past op sockets tot Intel Xeon en AMD's nieuwste Threadripper Pro's. Het model bestaat uit een rechtopstaande radiator van 120mm hoog en 25mm dik die aan beide zijden een Vento Pro PWM-fan heeft. Die ventilators zijn ontwikkeld door de Japanse fabrikant Nidex. Verder zit er nog een pomp op het apparaat voor de waterkoeling, die de warmte van het koelblok afvoert.

Het apparaat heeft volgens Adata een maximum-tdp van 280W. De koeler moet volgens het bedrijf 120 dollar gaan kosten, maar het apparaat wordt pas officieel aangekondigd tijdens de Computex, later dit jaar.