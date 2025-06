XPG van Adata toont prototype van eigen handheld met vervangbaar werkgeheugen

Adata toont tijdens Computex 2024 een nieuwe handheld die het onder zijn merknaam XPG uit gaat brengen. Vooralsnog gaat het alleen om een prototype, maar de planning is om het apparaat in 2025 op de markt te brengen.

Bijzonder aan de handheld is het scherm dat naar boven kan klappen. Daardoor is het mogelijk om het apparaat neer te leggen, maar het scherm goed te blijven zien. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als de console met een externe gamepad of muis bediend wordt.

Verder legt XPG de nadruk op vervangbaarheid. Zo is het mogelijk om het werrkgeheugen te vervangen via een klep aan de achterkant van het apparaat. De standaard Camm2-Lpddr5x-modules kunnen daarmee vervangen worden door iets met een hogere capaciteit.

Het prototype bevat een AMD Ryzen Z1 Phoenix-processor, maar bij de release in 2025 moet het apparaat een volgende generatie cpu bevatten. Wat de handheld gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.