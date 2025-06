Phanteks onthult Evolv X2-behuizing met drie glazen panelen

Phanteks heeft tijdens Computex 2024 diverse nieuwe behuizingen getoond. Het gaat onder meer om de Evolv X2-behuizing, waarvan de voorkant en beide zijkanten van glas gemaakt zijn. De behuizing verschijnt naar verwachting rond oktober voor een onbekende adviesprijs.

Door de glazen zijkanten van de Evolv X2 is het binnenwerk van de case goed zichtbaar. De behuizing heeft verder interieurpanelen van aluminium en een cut-out voor drie 120mm-ventilatoren, die in de onderkant van het chassis verzonken zijn. Verder bevat de moederbordtray kabelgoten om psu-kabels in weg te werken. De case ondersteunt ook 'kabelloze' moederborden.

De Phanteks Evolv X2

Verder toont Phanteks de Eclipse G400A en G400N, wat verbeterde versies zijn van de P400(A). De cases bevatten aan de voorkant een andere mesh die voor een betere luchtstroom moet zorgen. Achter de moederbordtray zitten geïntegreerde kabelmanagementgoten.

De G400N is de meer high-endversie van de twee. Deze behuizing wordt geleverd met een hub voor het Phanteks Nexlinq-systeem, waarmee ventilatoren met elkaar verbonden kunnen worden. Ook heeft deze behuizing aan beide kanten glazen zijpanelen, waar de G400A alleen aan de linkerkant een glazen paneel heeft. De G400A gaat 99,90 euro kosten, de G400N wordt 129,90 euro. Wanneer ze verschijnen, is nog onbekend.

De Phanteks Eclipse G400A

Tot slot heeft Phanteks MKII-versies van de NV5 en NV9 aangekondigd. Beide behuizingen lijken veel op hun voorgangers, de NV5 en NV9. Het voornaamste verschil tussen de MKII-versies en de eerdere varianten is dat deze behuizingen moederborden met stroomconnectors aan de achterkant ondersteunen.

De NV5 MKII wordt voor 110 euro beschikbaar. DE NV9 MKII gaat 250 euro kosten. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.