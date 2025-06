Alphacool toont modulaire Apex Pro Skeleton-case met richtprijs rond 800 euro

Waterkoelingfabrikant Alphacool toont tijdens Computex 2024 zijn modulaire Apex Pro Skeleton-behuizing. Deze is deels gemaakt van koolstofvezel en heeft een open ontwerp. Het bedrijf toont ook een DDC-pomp die vergelijkbaar moet presteren met een groter D5-model.

De Apex Pro Skeleton is volgens Alphacool een modulaire behuizing die geheel uit elkaar gehaald en aangepast kan worden. De case is deels gemaakt van koolstofvezelbuizen en heeft ook fanframes en een moederbordtray die gemaakt zijn van carbonfiber. Alphacool levert de behuizing met een distroplate voor waterkoeling, die specifiek is ontworpen voor deze case. De Skeleton maakt gebruik van een PCIe 4.0-riser voor een verticaal gemonteerde videokaart.

Alphacool is van plan om de behuizing later deze maand beschikbaar te maken. Een medewerker vertelt aan Tweakers dat het de behuizing hoopt uit te brengen met een richtprijs van tussen de 750 en 850 euro in Europa. Er komt ook een goedkopere non-Pro-variant van aluminium, die ook zonder distroplate wordt geleverd. Die zou rond de 500 dollar gaan kosten, schrijft TechPowerUp.

Compacte Core DDCZero-pomp moet even goed zijn als een D5

Alphacool introduceert tijdens de Computex ook verschillende waterkoelingcomponenten. Veel daarvan zijn gecentreerd rond een nieuwe Core DDCZero-pomp, die het bedrijf samen met Xylem heeft ontwikkeld. De fabrikant claimt dat de DDCZero-pomp vergelijkbaar moet presteren als een D5-pomp, hoewel deze met zijn DDC-formfactor een stuk compacter is.

Het bedrijf komt daarbij met verschillende producten die compatibel zijn met de nieuwe DDCZero. Naast een aantal reservoirs, waar de pomp ingeschroefd kan worden, toont Alphacool bijvoorbeeld een waterblok met ruimte voor de DDCZero. De fabrikant zegt het ontwerp ook te gaan gebruiken in aio-waterkoelers van 240 en 360mm.

De DDCZero-pomp verschijnt volgens Alphacool in het derde kwartaal van dit jaar, samen met een pumptop en een aantal reservoirs. De aio's verschijnen eind dit jaar of begin 2025. De fabrikant kon tegenover Tweakers echter nog geen adviesprijzen bevestigen.

Links een D5-pomp naast de Core DDCZero. Daarnaast een cpu-waterblok, aio-waterkoeler en reservoir, alle drie compatibel met de genoemde pomp.