Fractal introduceert mini-ITX-behuizing Mood met bekleding van stof

Fractal heeft de Mood aangekondigd, de nieuwe mini-ITX-behuizing van het Zweedse bedrijf. Die kast is vooral ontwikkeld om in woonkamers gebruikt te worden met een ontwerp dat op moet gaan in het interieur. De buitenkant van de compacte toren is bekleed met stof.

Er komen twee uitvoeringen, of kleurvarianten, van de Fractal Mood beschikbaar: een heel lichtgrijze variant en een donkergrijze variant. De behuizing is geschikt voor mini-ITX-moederborden, maar kan wel videokaarten tot een lengte van 325mm kwijt die verticaal gemonteerd moeten worden. De daarvoor benodigde PCIe-riserkabel wordt meegeleverd. Er is ook ruimte voor een aio-waterkoeler met een radiator van maximaal 280mm. Gebruikers die liever met een luchtkoeler werken, zijn beperkt tot een low-profilekoeler met een maximale hoogte van 110mm.

Om warmte aan de kast te onttrekken is bovenin een grote 180mm-ventilator gemonteerd. De behuizing is verder 212mm breed en diep en heeft een hoogte van 453 millimeter. De voorkant en beide zijkanten zijn met een geweven stof bekleed dat airflow niet moet belemmeren, maar niet doorschijnend genoeg is om het interieur te zien. De achterkant is van een mesh voorzien om warmte van met name de videokaart af te voeren. De Mood is vanaf 18 juni verkrijgbaar 150 euro.