Inleiding

De Era 2 is als opvolger van de Era ITX strak vormgegeven, met een houten bovenpaneel dat Fractals liefde voor Scandinavisch ontwerp toont. De compacte behuizing kan forse videokaarten herbergen en combineert dat met redelijk wat ruimte voor luchtkoeling, al is waterkoeling in de vorm van een aio-setje misschien wel een logischere optie. De airflow houdt je componenten dankzij een schoorsteeneffect prima koel, al moet je de meegeleverde fans wel wat zachter zetten. Het grootste minpunt van deze behuizing, die een mooi plekje in huis verdient, is vooralsnog zijn pittige prijs.

Goede prestaties Mooi vormgegeven

Mooi vormgegeven Dik aluminium en walnoothout Minpunten Fans op 12V te luid

De Era 2 werd al tijdens de Computex, begin juni 2024, aangekondigd en voor het eerst getoond, maar het moest tot september duren voordat de behuizing daadwerkelijk in ons testlab kwam en de verkoop van start ging. De Era 2 is een vrij compacte mITX-behuizing die ondanks zijn bescheiden formaat toch ruimte moet bieden aan krachtige hardware, waaronder een volwaardige videokaart. De kast is dan ook bedoeld voor compacte gamingsystemen, die ook nog gezien mogen worden. Het Scandinavisch ontwerp is, zoals we inmiddels bijna van Fractal gewend zijn, voorzien van een eikenhouten paneel. De Era 2 volgt, hoe kan het ook anders, de gewone Era ITX op en leent meer dan een beetje het uiterlijk van die 2020-behuizing. De Era 2 is echter gebouwd op grotere compatibiliteit met krachtige gamingcomponenten. Zo ben je niet langer gebonden aan een korte, tweeslotsvideokaart en heb je iets uitgebreidere koelmogelijkheden. De afmetingen zijn daarvoor wel iets gegroeid: de inhoud is pakweg twee liter groter geworden. De Era 2 is net als de Era ITX in diverse kleuren verkrijgbaar, maar er zijn wel minder opties: je kunt kiezen uit grijs, blauw en zilver. De adviesprijs bedraagt 200 euro, fors meer dan de 160 euro die de Era ITX bij introductie kostte. Die voorganger is inmiddels overigens flink gezakt in prijs, dus als de kast voor jouw hardware voldoet, kun je nog altijd die behuizing overwegen zo lang de voorraad strekt.

Uiterlijk

De vorm van de Era 2 lijkt sterk op die van de eerste Era ITX. De behuizing is 366mm diep, 165mm breed en 314mm hoog. De twee zijpanelen hebben een diagonale vouw, waardoor ze iets concaaf lijken en de behuizing iets slanker oogt dan die 165mm. Het aluminium voorpaneel is bijna vlak, maar heeft een heel subtiele buiging in het paneel waardoor een kruis ontstaat. Aan de onderkant van dat frontje zit een uitsparing voor de frontpanelconnectors. Die bestaan uit twee USB-A-poorten rechts, een USB-C-poort in het midden, daarnaast een gecombineerde audiopoort en links de powerbutton. De beide zijpanelen, eveneens van aluminium, zijn geperforeerd met ronde gaatjes van variabele afmetingen en aan beide zijden is het Fractal-logo in de aluminiumplaat gestanst. De achterkant bestaat uit een frame, ook van aluminium, met daarin het metalen frame van het chassis zelf. Daarin vind je uitsparingen voor het i/o-shield, twee slots voor je videokaart en een connector voor een eurostekker voor je voeding. Aan de bovenkant is net als bij de Era ITX extra aandacht besteed: Fractal heeft de Era 2 voorzien van een gegleufd houten paneel. Alle drie de kleurvarianten zijn voorzien van een toppaneel van walnotenhout. Daarin zijn links aan de voorkant de naam Fractal en het logo ingefreesd. Achteraan is een aanduiding gefreesd om het paneel in te drukken. Door aan die achterkant te drukken, kun je het houten paneel, dat overigens op een metalen frame is verlijmd, omhoog wippen om het te verwijderen. Het zit met magneetjes op zijn plek. De onderkant is van plastic en heeft een welving om ruimte te maken om lucht aan te zuigen. De voor- en achterkant van de onderkant zijn van forse rubber antislipvlakken voorzien, zodat de kast stabiel staat.

Interieur en koeling

Aan de buitenkant zijn geen schroeven te ontwaren die je toegang tot de binnenkant kunnen verschaffen. In plaats daarvan moet je het stoffilter aan de achterkant lostrekken om de hele buitenkant te ontgrendelen. Het filter schuift overigens met een bevredigende klik weer op zijn plaats. Als je dat stoffilter lostrekt, kun je de 'shell', het geheel van alle panelen behalve de onderkant, in een keer van het chassis af halen. Dat betekent niet dat de shell één geheel is: hij bestaat uit vier aluminium panelen (en een houten bovenkant) die middels een plastic frame met elkaar verbonden zijn. De binnenkant is vrij druk: er is een scheidingswand waarop je het moederbord monteert, waarlangs ook de kabel van de PCIe-riser loopt. Je moederbord en videokaart monteer je dus gescheiden in de kast middels de voorgemonteerde riser. Met dat scheidingswandje heeft Fractal iets slims gedaan. Je kunt het namelijk verplaatsen, zodat je kunt kiezen voor meer ruimte voor je videokaart, of juist extra ruimte kunt maken voor je moederbord en dan natuurlijk vooral je processorkoeler. Op die manier heb je maximaal 63mm voor je videokaart, maar dan houd je nog maar 55mm voor je cpu-koeler over. Als je voor het andere uiterste kiest, 48mm voor je videokaartdikte, heb je 70mm ruimte voor je processorkoeler. Hier is ook een gulden middenweg te kiezen. Het verplaatsen gaat via twee schroefjes aan de voorkant en twee aan de achterkant. Het verplaatsen van de scheidingswand geeft ook extra ruimte voor je voeding, al maakt dat voor de keus tussen SFX en SFX-L niet uit: beide zijn immers 63mm hoog. In de Era ITX was het mogelijk om een ATX-voeding te plaatsen, maar dat gaat in de Era 2 helaas niet. Je voeding plaats je in een stalen beugel die je met een enkel schroefje kunt losmaken. Als je je voeding in de bracket gemonteerd hebt, kun je het geheel op zijn plaats schuiven en vastzetten. Omdat de voeding aan de voorkant zit, maak je gebruik van het verlengkabeltje om je 230V-aansluiting naar je voeding te krijgen. Een vergelijkbaar systeem heeft Fractal voor je eventuele 2,5"-drives ingezet. Aan de 'videokaartkant' zit een metalen drivebay voor twee 2,5"-drives, die je ook weer met een enkel schroefje in zijn sleuf vastzet. De drives zet je gewoon met vier M3-schroeven vast in de drivebay. Wil je extra drives kwijt, dan kun je er nog twee tegen de scheidingswand plaatsen ter hoogte van de voeding. Zo kun je dus vier 2,5"-drives kwijt, al zou je wellicht eerder de drivebay verwijderen om je videokaart meer lucht te geven. De inbouw is dankzij de redelijk riante ruimte een eenvoudig klusje. Koeling Die lucht is afkomstig van twee 120mm-fans die Fractal voorinstalleert aan de onderkant, zodat je een schoorsteeneffect voor je koeling krijgt. De fans zijn Aspect 12 pwm-fans, maar deze zijn natuurlijk te vervangen door fans van je keuze. Bovenin kun je ook twee ventilators monteren: daar is plaats voor twee 120mm- of twee 140mm-fans. Die bevestig je op de verwijderbare fanbracket, die van twee rijen sleuven voorzien is om je fans te monteren. De bracket verwijder je door aan de voor- en achterkant een schuifje opzij te duwen, waardoor de pinnen die de beugel op zijn plaats houden opzij schuiven en met een veertje weer terugschuiven. Je kunt in plaats van 120mm- of 140mm-fans in het bovenrek ook een radiator voor waterkoeling monteren; dan is een exemplaar van 280mm het maximum haalbare. Er is geen optie om een ventilator achterop te monteren, zoals de meegeleverde 80mm van de Era ITX, en ook andere extra koelmogelijkheden ontbreken. Voor kabelmanagement zijn twee klittenbandjes aanwezig en in de accessoiredoos zitten nog wat tiewraps.

Testmethode

Voor de tests van behuizingen maken we gebruik van zelfontwikkelde componenten. Daarmee hebben we volledige controle over de energie of warmte die een behuizing in gaat, zonder rekening te hoeven houden met variaties die door software ontstaan. Om deze tests realistisch te houden, hebben we onze testsystemen opgebouwd zoals echte componenten zijn gebouwd. We gebruiken weerstanden onder heatsinks als warmtebron en door de spanning nauwkeurig in te stellen, kunnen we regelen hoeveel vermogen de kast ingaat. De printplaten en koeling zijn vormgegeven als reguliere componenten en waar mogelijk hebben we ook 'echte' heatspreaders en heatsinks gebruikt. Lees desgewenst de uitgebreide beschrijving en toelichting van onze testmethode; op deze pagina houden we het bij een kort overzicht. We testen de behuizingen met de eigen, meegeleverde ventilators om de out-of-the-boxprestaties te beoordelen. Daarnaast vervangen we de ventilators door onze eigen fans, zodat we een beter beeld krijgen van de onderlinge verhoudingen tussen de kasten. Dat doen we met diverse configuraties: een high-end systeem, een basis- of mainstreamsysteem, een kantoorsysteem en een mITX-gamingsysteem. Om ons geen onnodig testwerk op de hals te halen, gaan we daarbij geen kantoorsysteem in een eATX-behuizing van 200 euro inbouwen. Dat lijkt ons een weinig realistisch scenario en om dezelfde reden bouwen we geen high-end systeem met RTX 3090-equivalent in een mITX-behuizing in. Sterker nog, dat past in het grootste deel van de mITX-behuizingen niet eens. Systeem mITX-gamingsysteem Kantoor-pc Processorvermogen 65W 65W Processorkoeler Noctua L9X Noctua L9X Videokaartvermogen 150W 0W Videokaartkoeler ASUS Strix 2060 Geen Vrm 7,5W 7,5W Chipset / pch 5W 5W Geheugen 5W 5W M.2-ssd 5W 2,5W Voeding 20W 10W Totaal vermogen 257,5W 97,5W Naast temperatuurmetingen voeren we geluidsmetingen uit, die we in onze vernieuwde geluidarme ruimte uitvoeren. Die kamer, met zwevende vloer en dempende wanden en plafond, heeft een noisefloor van ongeveer 12dB(A). De geluidsmeter die we inzetten, is een Larson Davis 831C met een 378A04-microfoon, die voorzien is van een voorversterker. De geluidsmeter heeft een noisefloor van 5,5dB(A), maar om een veilige marge aan te houden, durven we te stellen dat we alles vanaf 14dB(A) nauwkeurig kunnen meten. De geluidsmetingen bestaan uit het meten van de geluidsproductie van de meegeleverde ventilators op 7 en 12V, en de geluidsproductie van vier, drie en één Noctua-fan(s) op 12V. De geluidsmeter gebruiken we ook om de ventilatorsnelheden zo in te stellen dat de Noctua-fans 30, 35 en 40dB(A) produceren. Testoverzicht mITX-gamingsysteem Kantoor-pc Stockfans Casefans 12V Casefans 12V Casefans 7V Casefans 7V Noctua A12x25 pwm-fans Casefans 12V*

(1 fan) Casefans 12V*

(1 fan) 30dB(A)-test

(1 fan) 30dB(A)-test

(1 fan) Bij bovenstaande tests meten we bij de scenario's met een * de geluidsproductie. Bij alle metingen loggen we gedurende vijftien minuten het temperatuurverloop van twaalf sensors: de gekalibreerde TMP117-temperatuursensors. We normaliseren de gemeten temperaturen op basis van de gemeten omgevingstemperatuur naar 22 graden Celsius. De twaalf sensors leggen de temperatuur van alle componenten in de behuizing vast, plus drie temperaturen van de behuizing: vóór de cpu-koeler, achter de cpu-koeler en de temperatuur boven de videokaart. We loggen het temperatuurverloop gedurende vijftien minuten, laten de behuizingen tussentijds afkoelen en noteren in grafieken het 95e percentiel van de temperaturen. Gebruikte temperatuursensors Temperatuur boven videokaart

Temperatuur vóór cpu-koeler

Temperatuur achter cpu-koeler

Voeding

Processor

Videokaart

Chipset / pch

M.2-ssd

Geheugenmodule 1

Geheugenmodule 2

Vrm 1

Vrm 2 Kortom, we hebben de temperatuursensors aangepast, de geluidsmetingen aangepakt en nieuwe pcb's inclusief een voeding gemaakt. Daarmee zijn we klaar om behuizingen te testen.

Prestaties: kantoorsysteem

Het kantoorsysteem verstookt in totaal een bescheiden kleine 100W, waarvan het leeuwendeel van 65W naar de processor gaat. Een videokaart bouwen we niet in: bij dit systeem gaan we uit van graphics afkomstig van de in de processor geïntegreerde gpu. De overige onderdelen gebruiken ook iets minder vermogen dan bij de reguliere basis- en high-end systemen. De testmethode kun je op deze pagina uitgebreid nalezen. De mITX-kasten waarmee we vergelijken zijn de Terra en Torrent Nano van Fractal, de 2000D van Corsair en de NR200P van Cooler Master. Daarvan hebben de 2000D en de Terra geen stockventilators; de Torrent en NR200P hebben respectievelijk een enkele 180mm-fan en twee 120mm-ventilators fabriekshalve meegekregen. Ook de Era 2 is voorzien van twee voorgeïnstalleerde ventilators van 120mm. Met de meegeleverde fans op 7V zitten de temperaturen binnen de Era 2 op een enkele uitzondering na tussen de Torrent en NR200P in. Dat de Torrent, indachtig zijn naam en grote 180mm-fan, bovenaan staat, mag geen verrassing zijn. Ook met de fans op 12V staat de Era 2 zijn kleine mannetje; alleen de chipset en ssd worden iets warmer dan in de NR200P. Met Noctua-fans ingebouwd zijn de verschillen wat kleiner en presteert de Era 2 gemiddeld, zowel met de fans op 12V als ingesteld op een vaste geluidsproductie van 30dB(A). Alternatieve weergave grafieken Basis - Stock 7V Basis - Stock 12V Basis - Noctua 30dB Basis - Noctua - 12V

Prestaties: mITX gamingsysteem

In het mITX-gamingsysteem bouwen we vanzelfsprekend wél een videokaart in. Die geven we hetzelfde vermogen als in het basissysteem, 150W dus. De processsor verstookt nog steeds 65W, maar vanwege de videokaart krijgt de voeding meer vermogen: deze stellen we in op 20W in plaats van de 10W van het kantoorsysteem. Daarmee komen we op een totaalvermogen van 257,5W, versus 97,5W van het kantoorsysteem. We testen weer met de meegeleverde fans en met een enkele Noctua-fan. Ook met het krachtigere systeem zit de Era 2 tussen de prestaties van de Torrent en de NR200P in met de eigen fans. Als die op vol vermogen draaien, houdt de Era 2 de videokaart zelfs koeler dan in de Torrent. Met de Noctua-fan geïnstalleerd presteert de Era 2 iets minder overtuigend: logisch, want we monteren omwille van zoveel mogelijk compatibiliteit slechts één fan, waar de Era 2 standaard met twee stockfans is uitgerust. Met de meegeleverde koeling, of met twee eigen fans, zijn de prestaties daardoor een stuk beter. Alternatieve weergave grafieken Basis - Stock 7V Basis - Stock 12V Basis - Noctua 30dB Basis - Noctua - 12V

Prestaties: geluidsproductie

De geluidsproductie meten we in onze geluidarme ruimte, met de Larson Davis 831C-geluidsmeter op 50cm van de behuizingen, in vier scenario's. We laten in eerste instantie de ingebouwde, meegeleverde ventilators zitten, sturen die op 7 en 12V aan en meten de geluidsproductie. Daarna bouwen we de vier en drie Noctua-fans in van respectievelijk het high-end en het basissysteem, en laten die op 12V draaien. De posities van de ventilators vind je in de onderstaande tabel. Let op: niet in alle behuizingen kun je vier ventilators kwijt. In het eerste scenario meten we hoe de meegeleverde ventilators klinken. In het tweede scenario met de Noctua-fans kunnen we eerlijker vergelijken door dezelfde ventilators te gebruiken. Ventilatorconfiguraties geteste producten We testen de behuizingen met de meegeleverde ventilators en met een enkele Noctua A12x25-fan voor zowel het kantoorsysteem als het mITX-gamingsysteem. We laten de meegeleverde ventilators op hun voorgemonteerde positie zitten en de Noctua-fans monteren we indien mogelijk op de posities waar de fabrikant de meegeleverde ventilators monteert. Alle fanposities van de geteste behuizingen hebben we in onderstaande tabel samengevat. Behuizing Stockventilators Kantoorsysteem en mITX gamingsysteem Fractal Era 2 2x 120mm onder 1x 120mm boven Cooler Master NR200P 2x 120mm boven 1x 120mm boven Corsair 2000D Airflow n.v.t. 1x 120mm boven Fractal Torrent Nano TG 1x 180mm voor 1x 120mm achter Fractal Terra n.v.t. n.v.t. Met de eigen fans is de Era 2 heerlijk stil, zolang je tenminste de Aspect-fans niet te hard laat draaien. Zet je ze op 12V, dan produceren ze, zoals veel Fractal-kasten, veel geluid. Met het fanprofiel in je bios even de draaisnelheid onder controle krijgen is dus wel een must bij de Era 2. Met de Noctua-fan gemonteerd blijft de Era 2 wel keurig stil, ook met die 120mm-ventilator op 12V. Alternatieve weergave grafieken Toerentallen en spanningen De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met de meegeleverde ventilators op vaste spanningen. Niet elke ventilator is hetzelfde, dus we hebben de toerentallen van alle stockfans gemeten. De Noctua-fans laten we op 12V draaien, waarbij ze op 2000rpm werken, en op vaste geluidsproductie. Voor dat laatste hebben we de toerentallen en de daarvoor benodigde spanningen vastgelegd; dat kan je een handvat geven als je met fancurves aan de slag wilt. Behuizing Stockventilators 7V rpm Stockventilators 12V rpm Noctua-fan 30dB(A)

rpm / spanning Fractal Era 2 1140rpm 1800rpm 1680rpm / 9,7V Cooler Master NR200P 1140rpm 1830rpm 1650rpm / 9,5V Corsair 2000D Airflow n.v.t. n.v.t. 1740rpm / 9,9V Fractal Torrent Nano TG 700rpm 1110rpm 1620rpm / 9,1V Fractal Terra n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Prestatie-index

Om de data iets inzichtelijker te maken, hebben we indices van de tests per testsysteem gemaakt. We hebben per deeltest een index gemaakt en daarin hebben we de sensors die de meeste spreiding vertonen, het zwaarst laten wegen. Het kantoorsysteem is niet bepaald een uitdaging voor de behuizingen en met de meegeleverde fans op de lage stand komt de Era 2 net boven de NR200P uit. Met de fans op 12V, dat gepaard gaat met flink wat geluid, dus wees gewaarschuwd, is de koeling van de Era 2 iets ruimer boven die van de NR200P, maar de Torrent Nano is in alle gevallen koeler. Met de enkele Noctua-fan ingebouwd laten zowel de Era 2 als de Torrent Nano zien dat ze liever een fan extra hebben. Als je een krachtiger systeem inbouwt, verslaat de Era 2 de NR200P iets overtuigender, en met beide fans op 12V komt de nieuwe Fractal zelfs in de buurt van de Torrent Nano. Met de Noctua-fans gemonteerd blijkt de Era 2 iets beter in staat genoegen te nemen met minder koeling dan de Torrent Nano en de Era 2 staat dan ook met de kleinst mogelijke marge bovenaan.

