De mITX-behuizingen die we getest hebben, zijn vrij uiteenlopend, maar wel de populairste behuizingen in de Pricewatch. Althans, dat waren ze toen we ze selecteerden, maanden geleden inmiddels. Omdat alle aanpassingen en het zoeken naar een geschikte testmethode zoveel voeten in de aarde had, heeft het testtraject nogal wat tijd in beslag genomen. Met deze vernieuwde en goed werkende testmethode moeten we echter in staat zijn om eenvoudig andere mITX-behuizingen te testen, mits daar behoefte aan is natuurlijk.

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, want onze testopstelling is niet op maat gemaakt voor de kleine ruimtes in sommige behuizingen. Zo maken we gebruik van een ATX-voeding en die past niet in elke mITX-behuizing. Stap 1 was dus een nieuwe voeding maken, waarvoor we een SFX-voeding opofferden. Daarmee is het mITX-testsysteem niet meer gelijk aan een van onze bestaande drie testsystemen: het high-end systeem, het basissysteem en het kantoorsysteem. We noemen het nieuwe testsysteem het mITX-gamesysteem. We gebruiken nieuwe sensors die op kortere pootjes zitten wegens de beperkte ruimte, maar de vermogens en koelers van de processor en videokaart zijn nog steeds dezelfde als die van het basissysteem.

Het is alweer anderhalf jaar geleden sinds we de laatste review van een mITX-behuizing publiceerden; de Fractal Torrent Nano stamt uit maart 2022 . Niet zolang geleden hebben we in onze Desktop Best Buy Guide echter nog twee compacte systemen samengesteld. Dat vonden we een mooie aanleiding om er nog een paar extra bij te zoeken en een round-up van mITX-behuizingen te maken. In de Desktop BBG kijken we immers niet op detailniveau naar de prestaties van de behuizingen, dus vonden we het hoog tijd om ons behuizingentestsysteem in de kleine kastjes in te bouwen en te meten hoe ze presteren.

Cooler Master NR200P

De NR200P is al tijden een van de populairste mITX-behuizingen dankzij een relatief lage prijs én upgrademogelijkheden. Je kunt er namelijk voor kiezen de NR200P als bijna barebone-pc te kopen. Je betaalt dan uiteraard meer dan voor de 'kale kast', maar met de MAX-uitvoering heb je een mITX-behuizing die al voorzien is van een compacte, krachtige voeding en een ingebouwde radiator voor je processor. Wij kozen voor deze review voor de kale versie, omdat we onze eigen voeding en koeling inbouwen om eerlijk te kunnen testen. De NR200P is een minitower met plaats voor een mITX-moederbord, een videokaart tot maar liefst 336mm lengte en een processorkoeler van maximaal 155mm hoog. De ruimte voor de voeding is beperkt tot een SFX(-L)-variant. Er past een 280mm-radiator aan de zijkant van de kast en bovenin kun je twee 120mm-fans kwijt, maar voor een radiator is daar geen plaats. Je zou onderin nog wel een 240mm-radiator kunnen inbouwen, maar aio's worden afgeraden op die plek. De kast is met een volume van 18 liter, en een formaat van 376 bij 185mm en een hoogte van 292mm behoorlijk aan de maat voor een mITX-behuizing.

Inbouwen NR200P

Zoals we aangaven, hebben we de kale NR200P getest, zodat we onze eigen kunstmatige voeding konden inbouwen en geen onvergelijkbare resultaten met de ingebouwde waterkoeling verkregen. Dat levert een vrij standaard inbouwervaring op, want de NR200P is eigenlijk een minitorentje, waarin je moederbord dus gewoon 'rechtop' staat en je videokaart direct in het PCIe-slot steekt. Je kunt optioneel wel van de meegeleverde riser gebruikmaken om de videokaart haaks te monteren. Bedenk dat die riserkabel PCIe 3.0 is; een beetje kaart is dan behoorlijk geknepen wat bandbreedte betreft, al zal dat voor de prestaties in de praktijk niet superveel uitmaken. Let er ook op dat je de opties voor je processorkoeler beperkt met je videokaart in een riser; je hebt dan 76mm speelruimte, in theorie net genoeg voor onze lowprofilekoeler dus, maar logischer in dat geval is een aio-waterkoeler. De riseroptie is wel visueel aantrekkelijk als je de NR200P met glazen zijpaneel hebt. Met de videokaart in het slot heb je onderin geen plek meer voor extra ventilators; die kun je bovenin kwijt. Standaard installeert Cooler Master daar twee SickleFlow pwm-fans van 120mm en die hebben we netjes laten zitten. Volgens CM's specificaties kun je overigens onderin wel ventilators monteren in combinatie met een dunnere videokaart, maar standaard 25mm dikke ventilators kun je met een tweeslotskaart eigenlijk al niet kwijt.

Corsair 2000D

Corsairs mini-inzending is de 2000D, uit dezelfde familie als de bekende 4000D; ertussen zit ook nog een iets grotere 3000D. De 2000D is groot genoeg voor een mITX-behuizing, want met een hoogte van 458mm lijkt het bijna een normale ATX-behuizing. De breedte is een vrij smalle 200mm en de diepte is pakweg de helft van een normale ATX-kast, met 271mm. Dat levert een volume van bijna 25 liter op; het is dus geen verrassing dat je videokaarten tot een riante 365mm kunt inbouwen en de processorkoeler mag 170mm hoog zijn. Alleen de ruimte voor de voeding komt niet overeen met wat we van gewone, grotere ATX-kasten gewend zijn; je zult ook hier een SFX(-L)-voeding moeten inbouwen. Het hoge, smalle ontwerp doet een beetje denken aan de Phanteks Evolv Shift en net als daarin bouw je je videokaart rechtopstaand in. Gezien de zee van ruimte kun je een radiator tot 360mm inbouwen en maar liefst acht ventilators kwijt.

Inbouwen 2000D

Aangezien de 2000D niet bepaald klein is, kun je je onderdelen met gemak kwijt in de Corsair-behuizing. Dat bleek in het begin een beetje eng, want om toegang tot de moederbordplaat en videokaartinbouw te krijgen, moet je een beugel voor (water)koeling verwijderen. Die zorgt voor een groot deel van de structurele integriteit van de kast, want hij fungeert tegelijk als schoor. Zonder die bracket en zonder ingebouwde hardware bleek onze 2000D nogal wiebelig te worden, wel handig om te laten zien hoe je van een rechthoek een parallellogram maakt, maar minder stevig als behuizing. Met de bracket op zijn plaats is de 2000D gelukkig wel lekker stevig, dus zorgen hoef je je niet te maken. De bracket biedt plaats aan twee 140mm-fans (of drie keer 120mm), of een radiator van 280 of zelfs 360mm. Behalve die waterkoeling kun je ook nog eens een grote videokaart kwijt; Corsair spreekt vol trots van een 40x0-kaart die in de kast past. Onze testkaart past in ieder geval makkelijk; het enige wat nog enigszins uitdagend kan zijn, is de kabels netjes wegwerken. Daar zijn overigens wel wat routeringsmogelijkheden voor, zoals klittenbandjes om de verloopkabel naar de voeding op zijn plek te houden. Die lopen echter via de buitenkant; een voorgeïnstalleerde kabel aan de binnenkant was een stuk netter geweest. Over kabels gesproken: de ruimte in de kast is weliswaar riant, maar de voeding zit vrij dicht op het moederbord, waardoor het lastig kan zijn de voedingskabels netjes te routeren. En aangezien je je hardware in de 2000D haaks inbouwt, met de videokaart rechtop, en de aansluitingen van die kaart en je moederbord aan de onderkant, kun je tegen problemen aanlopen met je kabels. Als je een stugge kabel of een exemplaar met lange connector hebt, kan het lastig zijn om de hoek te maken.

Fractal Design Terra

De Terra werd tijdens de Computex aangekondigd en staat sindsdien in de top vijftig van niet alleen mITX-behuizingen, maar van alle behuizingen in de Pricewatch. Met een volume van net iets meer dan 11,4 liter is het op een haar na de kleinste behuizing uit deze round-up. Fractal geeft zelf overigens een iets kleiner volume van 10,4 liter op, waarmee het de kleinste uit de test zou zijn. De afmetingen zijn slechts 218 bij 153mm hoog en breed, bij een diepte van 343mm. Van die diepte moet de Terra het hebben om een flinke videokaart kwijt te kunnen; bijna de volledige diepte wordt benut voor videokaarten tot 322mm. Voor cpu-koelers ben je serieus beperkt met een hoogte tot slechts 77mm en je voeding mag logischerwijs alleen een SFX(-L)-model zijn. De Terra heeft net als zijn immens populaire, grote broer de North een frontje dat deels van hout is gemaakt. Dit keer is het onderste paneel met de bedieningselementen van walnotenhout. Om voor koeling te zorgen, zijn de zijkanten en bovenkant van luchtsleuven voorzien. Standaard zul je het met die passieve airflow moeten doen, want Fractal levert geen ventilators mee met de Terra. Wel kun je een enkele 120mm-fan onderin of aan de zijkant monteren.

Inbouwen Terra

De zijpanelen en het bovenpaneel zijn via een kliksysteem makkelijk afneembaar, waarna je de krochten van de Terra induikt. Nou ja, je bent snel uitgedoken, want de Terra is zo compact en krap, dat het passen en meten is met je componenten. Alleen voor je videokaart heb je behoorlijk ruimte en het inbouwen daarvan levert geen problemen op. Je moederbord monteer je gewoon tegen de moederbordplaat, waarbij het bord dus uiteindelijk rechtopstaand in de behuizing zit. Onze koeler van 65mm hoog past keurig in de kast met 77mm clearance; het enige waar je misschien moeite mee kunt hebben, is de 24-pinskabel, die ruzie met het ram kan hebben. Aan waterkoeling of uitgebreide luchtkoeling kun je niet beginnen, daarom hebben we de Terra moeten testen zonder extra koeling. Ook voor onze Noctua-fans konden we geen geschikte locatie vinden in combinatie met de gebruikte componenten. Omdat de voeding voorin zit, maak je gebruik van een ingebouwd verloopkabeltje om de voeding op netspanning aan te sluiten. Samen met de frontpaneelkabels en PEG-kabels kan het behoorlijk zoeken zijn naar ruimte om die kabels een plekje te geven waar ze niet in de weg zitten.

Lian Li A4-H2O

De A4-H2O is volgens de specs van de Pricewatch met een volume van 11,1 liter de kleinste van de behuizingen op deze pagina, al is dat iets meer dan het volume dat Fractal opgeeft voor de Terra. Hoe het ook zij, de A4 is extreem klein, zoals we bij de inbouw van het BBG-systeem in juli aan den lijve ondervonden. Dat BBG-systeem hadden we natuurlijk speciaal samengesteld met de bedoeling het in deze behuizing te bouwen. Voor het testsysteem gaat die vlieger helaas niet op, ondervonden we. Met de beste wil van de wereld konden we het systeem niet ingebouwd krijgen. Nou ja, inbouwen lukte wel, maar de panelen erop krijgen lukte niet meer. Dat komt door de ruimte voor de cpu-koeler die beperkt is tot slechts 55mm, want de videokaart mag 322mm lang zijn, nog best indrukwekkend voor zo'n minibehuizing. Vanzelfsprekend bouw je in zo'n ukkie enkel SFX(-L)-voedingen in en de videokaart zit met een riser aan de zijkant. Een waterkoeler is eigenlijk verplicht in deze behuizing en bovenin is dan ook plaats voor een 240mm-radiator.

Inbouwen A4-H2O

Helaas zijn we snel klaar met het inbouwen van de A4-H2O. We wilden deze behuizing in de test opnemen omdat we hem voor de Desktop Best Buy Guide van juli 2023 hadden gebruikt. In die build gebruikten we een waterkoeler, de ML240L van Cooler Master, omdat de meeste luchtkoelers niet passen. Aangezien de A4 niet gegroeid is tot een A3 in de tussentijd, past onze NH-L9x65 nog steeds niet. Het scheelt een dikke centimeter, maar het is niet anders. We moeten de A4-H2O dus verder buiten beschouwing laten, maar als je wil weten hoe een watergekoeld systeem in de kast past, verwijzen we je graag naar de BBG van deze zomer.

Fractal Torrent Nano

De Torrent Nano is de kleinste van de Torrents van Fractal, maar het is zeer zeker niet de kleinste mITX-behuizing. Met een formaat van 374 bij 222mm en een diepte van 417mm en een volume van dik 34 liter is het bijna een mATX-behuizing wat afmetingen betreft. Het is dan ook de enige behuizing in deze round-up waar een gewone ATX-voeding in past, die je bovenin monteert. Die voeding mag ook nog eens 200mm diep zijn en ook je processorkoeler mag met een hoogte van 165mm uit de kluiten gewassen zijn. Ook wat de videokaart betreft zijn er met een maximale lengte van 335mm nauwelijks beperkingen zolang je geen ventilators of radiators onderin monteert. Ventilators onderin beperken je namelijk tot een dualslotvideokaart en dan is de keus in high-end kaarten gering; die zijn bijna allemaal dikker. Dat is ook de reden dat Fractal alleen een grote, voorgeïnstalleerde ventilator van 180mm meelevert. Die zit voorin, maar je kunt ook twee 120mm- of 140mm-fans monteren. Onderin passen twee ventilators van hetzelfde formaat en achterin ben je tot een enkele 120mm-uitlaat beperkt. Radiators tot 240mm passen voorin en onderin, maar onderin kun je ook nog een stapje groter, tot 280mm. De Torrent-serie is gemaakt op airflow en daarvoor is de enkele meegeleverde ventilator een beetje karig.

Inbouwen Torrent Nano

De inbouw in de Torrent Nano is dankzij zijn grote formaat natuurlijk supermakkelijk. De voeding zit in een eigen compartiment bovenin en anders dan de andere behuizingen in deze round-up kun je gewoon een grote ATX-voeding in de Nano kwijt. Dat mag geen monster van 1500W zijn, want de maximale lengte is beperkt tot een alleszins redelijke 200mm. De grote 180mm-ventilator voorin zit hoog genoeg om geen ruzie met je videokaart te krijgen, maar als je daar een radiator wil plaatsen, moet je geen bizar grote videokaart kiezen. Die ventilator is namelijk 38mm en dan zou je 335mm voor je videokaart overhouden, maar een beetje radiator-fancombinatie is natuurlijk dikker dan die 38mm. En als je een radiator of ventilators onderin wil plaatsen, beperk je de ruimte voor videokaarten ook behoorlijk. Die zit immers gewoon in het slot van het moederbord en mogelijkheden voor een montage met riser zijn er niet. Ook heb je zonder een reservoir voor customwaterkoeling voorin, tussen moederbord en ventilator, nogal wat loze ruimte in de kast. Het inbouwgemak en de mogelijkheden tot kabelmanagement zijn wel pluspunten van zo'n grote, kleine kast.

Vergelijkingstabel