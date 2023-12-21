Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 06:00 109

Een oneerlijke minikastjestest

Vier mITX-behuizingen Round-up

21-12-2023 • 06:00

109

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Inleiding

Het is alweer anderhalf jaar geleden sinds we de laatste review van een mITX-behuizing publiceerden; de Fractal Torrent Nano stamt uit maart 2022. Niet zolang geleden hebben we in onze Desktop Best Buy Guide echter nog twee compacte systemen samengesteld. Dat vonden we een mooie aanleiding om er nog een paar extra bij te zoeken en een round-up van mITX-behuizingen te maken. In de Desktop BBG kijken we immers niet op detailniveau naar de prestaties van de behuizingen, dus vonden we het hoog tijd om ons behuizingentestsysteem in de kleine kastjes in te bouwen en te meten hoe ze presteren.

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, want onze testopstelling is niet op maat gemaakt voor de kleine ruimtes in sommige behuizingen. Zo maken we gebruik van een ATX-voeding en die past niet in elke mITX-behuizing. Stap 1 was dus een nieuwe voeding maken, waarvoor we een SFX-voeding opofferden. Daarmee is het mITX-testsysteem niet meer gelijk aan een van onze bestaande drie testsystemen: het high-end systeem, het basissysteem en het kantoorsysteem. We noemen het nieuwe testsysteem het mITX-gamesysteem. We gebruiken nieuwe sensors die op kortere pootjes zitten wegens de beperkte ruimte, maar de vermogens en koelers van de processor en videokaart zijn nog steeds dezelfde als die van het basissysteem.

De mITX-behuizingen die we getest hebben, zijn vrij uiteenlopend, maar wel de populairste behuizingen in de Pricewatch. Althans, dat waren ze toen we ze selecteerden, maanden geleden inmiddels. Omdat alle aanpassingen en het zoeken naar een geschikte testmethode zoveel voeten in de aarde had, heeft het testtraject nogal wat tijd in beslag genomen. Met deze vernieuwde en goed werkende testmethode moeten we echter in staat zijn om eenvoudig andere mITX-behuizingen te testen, mits daar behoefte aan is natuurlijk.

We hebben de Cooler Master NR200P, Corsair 2000D, Fractal Design Terra en Fractal Design Torrent Nano in deze round-up opgenomen. We bespreken ook kort de Lian Li A4-H2O, maar die bleek helaas ongeschikt voor ons testsysteem. Het zijn, zoals gezegd, behoorlijk verschillende behuizingen en hun eigenschappen bekijken we op de volgende pagina's, voordat we in de testresultaten duiken.

Van links naar rechts: Corsair 2000D Airflow, Lian Li A4-H2O, Fractal Torrent Nano, Fractal Terra, Cooler Master NR200P
Vlnr: Corsair 2000D Airflow, Lian Li A4-H2O, Fractal Torrent Nano, Fractal Terra, Cooler Master NR200P

De behuizingen op een rij

Cooler Master NR200P

De NR200P is al tijden een van de populairste mITX-behuizingen dankzij een relatief lage prijs én upgrademogelijkheden. Je kunt er namelijk voor kiezen de NR200P als bijna barebone-pc te kopen. Je betaalt dan uiteraard meer dan voor de 'kale kast', maar met de MAX-uitvoering heb je een mITX-behuizing die al voorzien is van een compacte, krachtige voeding en een ingebouwde radiator voor je processor. Wij kozen voor deze review voor de kale versie, omdat we onze eigen voeding en koeling inbouwen om eerlijk te kunnen testen. De NR200P is een minitower met plaats voor een mITX-moederbord, een videokaart tot maar liefst 336mm lengte en een processorkoeler van maximaal 155mm hoog. De ruimte voor de voeding is beperkt tot een SFX(-L)-variant. Er past een 280mm-radiator aan de zijkant van de kast en bovenin kun je twee 120mm-fans kwijt, maar voor een radiator is daar geen plaats. Je zou onderin nog wel een 240mm-radiator kunnen inbouwen, maar aio's worden afgeraden op die plek. De kast is met een volume van 18 liter, en een formaat van 376 bij 185mm en een hoogte van 292mm behoorlijk aan de maat voor een mITX-behuizing.

Cooler Master MasterBox NR200P Zwart
Cooler Master MasterBox NR200P ZwartCooler Master MasterBox NR200P ZwartCooler Master MasterBox NR200P ZwartCooler Master MasterBox NR200P ZwartCooler Master MasterBox NR200P Zwart

Inbouwen NR200P

CM NR200P inbouwZoals we aangaven, hebben we de kale NR200P getest, zodat we onze eigen kunstmatige voeding konden inbouwen en geen onvergelijkbare resultaten met de ingebouwde waterkoeling verkregen. Dat levert een vrij standaard inbouwervaring op, want de NR200P is eigenlijk een minitorentje, waarin je moederbord dus gewoon 'rechtop' staat en je videokaart direct in het PCIe-slot steekt. Je kunt optioneel wel van de meegeleverde riser gebruikmaken om de videokaart haaks te monteren. Bedenk dat die riserkabel PCIe 3.0 is; een beetje kaart is dan behoorlijk geknepen wat bandbreedte betreft, al zal dat voor de prestaties in de praktijk niet superveel uitmaken. Let er ook op dat je de opties voor je processorkoeler beperkt met je videokaart in een riser; je hebt dan 76mm speelruimte, in theorie net genoeg voor onze lowprofilekoeler dus, maar logischer in dat geval is een aio-waterkoeler. De riseroptie is wel visueel aantrekkelijk als je de NR200P met glazen zijpaneel hebt. Met de videokaart in het slot heb je onderin geen plek meer voor extra ventilators; die kun je bovenin kwijt. Standaard installeert Cooler Master daar twee SickleFlow pwm-fans van 120mm en die hebben we netjes laten zitten. Volgens CM's specificaties kun je overigens onderin wel ventilators monteren in combinatie met een dunnere videokaart, maar standaard 25mm dikke ventilators kun je met een tweeslotskaart eigenlijk al niet kwijt.

Corsair 2000D

Corsairs mini-inzending is de 2000D, uit dezelfde familie als de bekende 4000D; ertussen zit ook nog een iets grotere 3000D. De 2000D is groot genoeg voor een mITX-behuizing, want met een hoogte van 458mm lijkt het bijna een normale ATX-behuizing. De breedte is een vrij smalle 200mm en de diepte is pakweg de helft van een normale ATX-kast, met 271mm. Dat levert een volume van bijna 25 liter op; het is dus geen verrassing dat je videokaarten tot een riante 365mm kunt inbouwen en de processorkoeler mag 170mm hoog zijn. Alleen de ruimte voor de voeding komt niet overeen met wat we van gewone, grotere ATX-kasten gewend zijn; je zult ook hier een SFX(-L)-voeding moeten inbouwen. Het hoge, smalle ontwerp doet een beetje denken aan de Phanteks Evolv Shift en net als daarin bouw je je videokaart rechtopstaand in. Gezien de zee van ruimte kun je een radiator tot 360mm inbouwen en maar liefst acht ventilators kwijt.

Corsair 2000D Airflow
Corsair 2000D AirflowCorsair 2000D AirflowCorsair 2000D AirflowCorsair 2000D AirflowCorsair 2000D AirflowCorsair 2000D AirflowCorsair 2000D Airflow

Inbouwen 2000D

Corsair 2000D inbouwAangezien de 2000D niet bepaald klein is, kun je je onderdelen met gemak kwijt in de Corsair-behuizing. Dat bleek in het begin een beetje eng, want om toegang tot de moederbordplaat en videokaartinbouw te krijgen, moet je een beugel voor (water)koeling verwijderen. Die zorgt voor een groot deel van de structurele integriteit van de kast, want hij fungeert tegelijk als schoor. Zonder die bracket en zonder ingebouwde hardware bleek onze 2000D nogal wiebelig te worden, wel handig om te laten zien hoe je van een rechthoek een parallellogram maakt, maar minder stevig als behuizing. Met de bracket op zijn plaats is de 2000D gelukkig wel lekker stevig, dus zorgen hoef je je niet te maken. De bracket biedt plaats aan twee 140mm-fans (of drie keer 120mm), of een radiator van 280 of zelfs 360mm. Behalve die waterkoeling kun je ook nog eens een grote videokaart kwijt; Corsair spreekt vol trots van een 40x0-kaart die in de kast past. Onze testkaart past in ieder geval makkelijk; het enige wat nog enigszins uitdagend kan zijn, is de kabels netjes wegwerken. Daar zijn overigens wel wat routeringsmogelijkheden voor, zoals klittenbandjes om de verloopkabel naar de voeding op zijn plek te houden. Die lopen echter via de buitenkant; een voorgeïnstalleerde kabel aan de binnenkant was een stuk netter geweest. Over kabels gesproken: de ruimte in de kast is weliswaar riant, maar de voeding zit vrij dicht op het moederbord, waardoor het lastig kan zijn de voedingskabels netjes te routeren. En aangezien je je hardware in de 2000D haaks inbouwt, met de videokaart rechtop, en de aansluitingen van die kaart en je moederbord aan de onderkant, kun je tegen problemen aanlopen met je kabels. Als je een stugge kabel of een exemplaar met lange connector hebt, kan het lastig zijn om de hoek te maken.

Fractal Design Terra

De Terra werd tijdens de Computex aangekondigd en staat sindsdien in de top vijftig van niet alleen mITX-behuizingen, maar van alle behuizingen in de Pricewatch. Met een volume van net iets meer dan 11,4 liter is het op een haar na de kleinste behuizing uit deze round-up. Fractal geeft zelf overigens een iets kleiner volume van 10,4 liter op, waarmee het de kleinste uit de test zou zijn. De afmetingen zijn slechts 218 bij 153mm hoog en breed, bij een diepte van 343mm. Van die diepte moet de Terra het hebben om een flinke videokaart kwijt te kunnen; bijna de volledige diepte wordt benut voor videokaarten tot 322mm. Voor cpu-koelers ben je serieus beperkt met een hoogte tot slechts 77mm en je voeding mag logischerwijs alleen een SFX(-L)-model zijn. De Terra heeft net als zijn immens populaire, grote broer de North een frontje dat deels van hout is gemaakt. Dit keer is het onderste paneel met de bedieningselementen van walnotenhout. Om voor koeling te zorgen, zijn de zijkanten en bovenkant van luchtsleuven voorzien. Standaard zul je het met die passieve airflow moeten doen, want Fractal levert geen ventilators mee met de Terra. Wel kun je een enkele 120mm-fan onderin of aan de zijkant monteren.

Fractal Design Terra
Fractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design TerraFractal Design Terra

Inbouwen Terra

De zijpanelen en het bovenpaneel zijn via een kliksysteem makkelijk afneembaar, waarna je de krochten van de Terra induikt. Nou ja, je bent snel uitgedoken, want de Terra is zo compact en krap, dat het passen en meten is met je componenten. Alleen voor je videokaart heb je behoorlijk ruimte en het inbouwen daarvan levert geen problemen op. Je moederbord monteer je gewoon tegen de moederbordplaat, waarbij het bord dus uiteindelijk rechtopstaand in de behuizing zit. Onze koeler van 65mm hoog past keurig in de kast met 77mm clearance; het enige waar je misschien moeite mee kunt hebben, is de 24-pinskabel, die ruzie met het ram kan hebben. Aan waterkoeling of uitgebreide luchtkoeling kun je niet beginnen, daarom hebben we de Terra moeten testen zonder extra koeling. Ook voor onze Noctua-fans konden we geen geschikte locatie vinden in combinatie met de gebruikte componenten. Omdat de voeding voorin zit, maak je gebruik van een ingebouwd verloopkabeltje om de voeding op netspanning aan te sluiten. Samen met de frontpaneelkabels en PEG-kabels kan het behoorlijk zoeken zijn naar ruimte om die kabels een plekje te geven waar ze niet in de weg zitten.

Fractal Terra inbouwFractal Terra inbouw

Lian Li A4-H2O

De A4-H2O is volgens de specs van de Pricewatch met een volume van 11,1 liter de kleinste van de behuizingen op deze pagina, al is dat iets meer dan het volume dat Fractal opgeeft voor de Terra. Hoe het ook zij, de A4 is extreem klein, zoals we bij de inbouw van het BBG-systeem in juli aan den lijve ondervonden. Dat BBG-systeem hadden we natuurlijk speciaal samengesteld met de bedoeling het in deze behuizing te bouwen. Voor het testsysteem gaat die vlieger helaas niet op, ondervonden we. Met de beste wil van de wereld konden we het systeem niet ingebouwd krijgen. Nou ja, inbouwen lukte wel, maar de panelen erop krijgen lukte niet meer. Dat komt door de ruimte voor de cpu-koeler die beperkt is tot slechts 55mm, want de videokaart mag 322mm lang zijn, nog best indrukwekkend voor zo'n minibehuizing. Vanzelfsprekend bouw je in zo'n ukkie enkel SFX(-L)-voedingen in en de videokaart zit met een riser aan de zijkant. Een waterkoeler is eigenlijk verplicht in deze behuizing en bovenin is dan ook plaats voor een 240mm-radiator.

DBBG 7-23 Lian Li A4-H2O
DBBG 7-23 Lian Li A4-H2OLian Li A4-H20 (PCI-e 3.0 riser cable) ZilverLian Li A4-H20 (PCI-e 3.0 riser cable) ZwartLian Li A4-H20 (PCI-e 3.0 riser cable) Zwart

Inbouwen A4-H2O

Helaas zijn we snel klaar met het inbouwen van de A4-H2O. We wilden deze behuizing in de test opnemen omdat we hem voor de Desktop Best Buy Guide van juli 2023 hadden gebruikt. In die build gebruikten we een waterkoeler, de ML240L van Cooler Master, omdat de meeste luchtkoelers niet passen. Aangezien de A4 niet gegroeid is tot een A3 in de tussentijd, past onze NH-L9x65 nog steeds niet. Het scheelt een dikke centimeter, maar het is niet anders. We moeten de A4-H2O dus verder buiten beschouwing laten, maar als je wil weten hoe een watergekoeld systeem in de kast past, verwijzen we je graag naar de BBG van deze zomer.

DBBG 7-23 Lian Li A4-H2ODBBG 7-23 Lian Li A4-H2ODBBG 7-23 Lian Li A4-H2O

Fractal Torrent Nano

De Torrent Nano is de kleinste van de Torrents van Fractal, maar het is zeer zeker niet de kleinste mITX-behuizing. Met een formaat van 374 bij 222mm en een diepte van 417mm en een volume van dik 34 liter is het bijna een mATX-behuizing wat afmetingen betreft. Het is dan ook de enige behuizing in deze round-up waar een gewone ATX-voeding in past, die je bovenin monteert. Die voeding mag ook nog eens 200mm diep zijn en ook je processorkoeler mag met een hoogte van 165mm uit de kluiten gewassen zijn. Ook wat de videokaart betreft zijn er met een maximale lengte van 335mm nauwelijks beperkingen zolang je geen ventilators of radiators onderin monteert. Ventilators onderin beperken je namelijk tot een dualslotvideokaart en dan is de keus in high-end kaarten gering; die zijn bijna allemaal dikker. Dat is ook de reden dat Fractal alleen een grote, voorgeïnstalleerde ventilator van 180mm meelevert. Die zit voorin, maar je kunt ook twee 120mm- of 140mm-fans monteren. Onderin passen twee ventilators van hetzelfde formaat en achterin ben je tot een enkele 120mm-uitlaat beperkt. Radiators tot 240mm passen voorin en onderin, maar onderin kun je ook nog een stapje groter, tot 280mm. De Torrent-serie is gemaakt op airflow en daarvoor is de enkele meegeleverde ventilator een beetje karig.

Fractal Design Torrent Nano
Fractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent NanoFractal Design Torrent Nano

Inbouwen Torrent Nano

Fractal Torrent Nano inbouwDe inbouw in de Torrent Nano is dankzij zijn grote formaat natuurlijk supermakkelijk. De voeding zit in een eigen compartiment bovenin en anders dan de andere behuizingen in deze round-up kun je gewoon een grote ATX-voeding in de Nano kwijt. Dat mag geen monster van 1500W zijn, want de maximale lengte is beperkt tot een alleszins redelijke 200mm. De grote 180mm-ventilator voorin zit hoog genoeg om geen ruzie met je videokaart te krijgen, maar als je daar een radiator wil plaatsen, moet je geen bizar grote videokaart kiezen. Die ventilator is namelijk 38mm en dan zou je 335mm voor je videokaart overhouden, maar een beetje radiator-fancombinatie is natuurlijk dikker dan die 38mm. En als je een radiator of ventilators onderin wil plaatsen, beperk je de ruimte voor videokaarten ook behoorlijk. Die zit immers gewoon in het slot van het moederbord en mogelijkheden voor een montage met riser zijn er niet. Ook heb je zonder een reservoir voor customwaterkoeling voorin, tussen moederbord en ventilator, nogal wat loze ruimte in de kast. Het inbouwgemak en de mogelijkheden tot kabelmanagement zijn wel pluspunten van zo'n grote, kleine kast.

Vergelijkingstabel

Behuzing Fractal Design Torrent Nano Cooler Master NR200P Corsair 2000D Airflow Fractal Design Terra Lian Li A4-H2O
Prijs Onbekend (5 winkels) Onbekend (10 winkels) Onbekend (11 winkels) € 201,37 (11 winkels) € 159,90 (5 winkels)
Specificaties
Form Factor Mini-DTX, Mini-ITX Mini-DTX, Mini-ITX Mini-ITX Mini-ITX Mini-ITX
Uitbreidingsslots aantal 3 3 3 3 3
Grafische kaart maximum lengte 335mm 330mm 365mm 322mm 322mm
CPU koeler maximum hoogte 165mm 153mm 170mm 77mm 55mm
Voeding form factor ATX SFX SFX SFX, SFX-L SFX, SFX-L
Voeding maximum lengte 200mm 130mm 130mm 130mm
Bays en aansluitingen
Interne bays 2x 2.5", 3.5" (ook 2.5") 2x 2.5", 3.5" (ook 2.5") 3x 2.5" 2x 2.5" 2.5"
Aansluitingen voorzijde 3.5mm analoog, 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C 3.5mm analoog, 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) 3.5mm analoog, 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), USB 3.2 (Gen2x2, 20Gb/s) type-C 3.5mm analoog, Microfoon, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C
Fans
Fanondersteuning voor 120mm, 140mm, 180mm 120mm, 140mm
Fanondersteuning achter 120mm 92mm
Fanondersteuning boven 120mm 120mm
Fanondersteuning onder 120mm, 140mm 120mm 120mm
Fanondersteuning zijde 120mm, 140mm 120mm
Max. aantal fans Achter, 2x Onder, 2x Voor Achter, 2x Boven, 2x Onder, 2x Zijde 3x Voor, 5x Zijde Onder 2x Boven
Max. aantal fans totaal 5x 7x 8x 2x
Meegeleverde fans voor 180mm
Meegeleverde fans boven 2x 120mm
Meegeleverde fans totaal 1x 2x
(default) Fanconfiguratie 1x Dynamic GP-18 fan Meegeleverd: 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
Radiator
Radiator voor 120mm, 140mm, 240mm 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm
Radiator achter 120mm 92mm
Radiator boven 240mm
Radiator onder 120mm, 140mm, 240mm, 280mm 120mm, 140mm
Radiator zijde 120mm, 140mm, 240mm, 280mm 120mm
Afmetingen
Hoogte 374mm 292mm 458mm 218mm 244mm
Breedte 222mm 185mm 200mm 153mm 140mm
Diepte 417mm 376mm 271mm 343mm 326mm
Volume 34,62L 20,31L 24,82L 11,44L 11,14L
Gewicht 5,5kg 5,1kg 4,5kg 3,1kg

Testmethode

We hebben onze testsystemen, maar niet de testmethode, voor deze kleine kastjes moeten herzien. Omdat mITX-behuizingen, in ieder geval de modellen die voor de gemiddelde tweaker aantrekkelijk zijn, zich richten op het onderbrengen van een krachtig systeem in een kleine behuizing, vonden we ons standaard mITX-testsysteem niet toereikend. We noemen dat testsysteem ons kantoor-pc-systeem en dat is, oneerbiedig gezegd, niet veel meer dan een mITX-bord, koeling en voeding. Om een high-end mITX-behuizing het vuur na aan de schenen te leggen, wilden we op z'n minst een videokaart toevoegen. Daarom hebben we een nieuw testsysteem ontwikkeld, dat een hybride is tussen het kantoorsysteem en de basis-pc.

Voeding mITX-opstellingVoeding mITX-opstelling

Dat betekent concreet dat we de videokaart van het basissysteem aan de kantooropstelling toevoegen. En omdat de meeste mITX-behuizingen geen volwaardige ATX-voeding kwijt kunnen, hebben we een kleinere voeding, de be quiet SFX-L-600W, gestript en ons eigen pcb erin gestopt. Daarmee genereren we 20W aan warmte, waarmee het systeem in totaal ongeveer 257,5W genereert. Het gros daarvan,150W, is op rekening van de videokaart, die gemaakt is op basis van een Strix 2060-kaart. We hebben de Corsair 2000D, de CM NR200P en de Fractal Torrent Nano overigens ook met het oude kantoorsysteem, zonder videokaart dus, getest.

Dat levert het volgende systeem op, waarbij we de Kantoor-pc er voor de volledigheid ook naast hebben laten staan. De temperatuursensors zijn onveranderd, maar wel iets korter gemaakt om ook in compacte behuizingen te passen. We hebben in de resultaten de sensor Behuizingtemp1 weggelaten. Dat is de sensor boven de videokaart en met videokaarten in risers is die van weinig toegevoegde waarde.

Systeem Gaming-mITX Kantoor-pc
Processorvermogen 65W 65W
Processorkoeler Noctua L9X Noctua L9X
Videokaartvermogen 150W 0W (igp)
Videokaartkoeler ASUS Strix 2060 Geen
Vrm 7,5W (2x 3,75W) 7,5W (2x 3,75W)
Chipset / pch 5W (2x 2,5W) 5W (2x 2,5W)
Geheugen 5W (2x 2,5W) 5W (2x 2,5W)
M.2-ssd 5W 5W
Voeding 20W 10W
Totaalvermogen 257,5W 97,5W

Geluid

We hebben geen geluidstests uitgevoerd, om praktische en theoretische redenen. Om met die laatste te beginnen: deze behuizingen zijn zeer divers en de koeling verschilt onderling sterk. Niet alle behuizingen hebben ingebouwde koeling en sommige hebben niet eens de mogelijkheid daarvoor. Dat zou een zeer scheve vergelijking opleveren, met kasten die enkel met het testsysteem getest worden, andere die met koeling en een testsysteem getest worden, en sommige waarin we ook onze Noctua-geluidstest kunnen doen.

De praktischere reden is dat we wegens de verhuizing naar ons nieuwe kantoor de geluiddichte ruimte hebben moeten demonteren en die moet nog opnieuw gebouwd worden op de nieuwe locatie.

ITX-Gaming-resultaten

Stockfans - 7V

Slechts twee van de geteste behuizingen worden geleverd met voorgeïnstalleerde ventilators; de NR200P heeft twee 120mm-fans bovenin gemonteerd en de Torrent Nano wordt met een enkele 180mm-fan voorin geleverd. Die ventilators heben we op 7 en 12V laten draaien en daarbij hebben we het temperatuurverloop van de elf tien sensors (de Behuizingentemp1-sensor hebben we achterwege gelaten omdat we veelal met videokaartrisers werken, waardoor die sensor geen nut heeft) gemeten. Omdat in de Terra in onze build geen losse ventilator past, hebben we het systeem gemeten en bij de resultaten van de stockfans op 12V bijgeschreven.

Op 7V blijft de Torrent Nano over de hele linie veel koeler dan de componenten in de NR200P. Alleen de videokaart is een stuk koeler in die laatste dan in de Nano. Dat is opmerkelijk, want in beginsel zijn de opstellingen heel vergelijkbaar, met de videokaart helemaal onderin.

  • ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Behuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2 SSD
  • Videokaart
  • Voeding
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
26,8
Cooler Master NR200P
36,1
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
29,6
Cooler Master NR200P
36,9
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
45,0
Cooler Master NR200P
54,3
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
40,0
Cooler Master NR200P
48,4
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
40,5
Cooler Master NR200P
49,5
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
39,9
Cooler Master NR200P
49,3
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
39,6
Cooler Master NR200P
48,0
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
35,9
Cooler Master NR200P
47,7
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
57,1
Cooler Master NR200P
61,9
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - GPU
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
53,9
Fractal Torrent Nano
60,2
ITX-Gaming - Stock fans - 7V - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
38,9
Fractal Torrent Nano
39,9

Stockfans - 12V

Als we de ventilators harder laten draaien en de verder casefanloze Terra aan de resultaten toevoegen, wint de 180mm-fan het op zijn gemak van de Torrent Nano. De Terra doet het zonder ventilators helemaal niet slecht vergeleken met de andere twee behuizingen en vooral niet vergeleken met de NR200P. Slechts een enkel onderdeel, met name de ssd, wordt noemenswaardig warmer in de Terra dan in de NR200P.

  • ITX-Gaming - Stock fans - 12VBehuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2-ssd
  • Videokaart
  • Voeding
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
25,1
Cooler Master NR200P
33,9
Fractal Terra
36,0
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
27,7
Fractal Torrent Nano
28,3
Fractal Terra
33,5
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
44,3
Fractal Terra
51,0
Cooler Master NR200P
51,5
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
39,0
Cooler Master NR200P
45,6
Fractal Terra
46,8
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
39,2
Cooler Master NR200P
46,8
Fractal Terra
47,4
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
36,1
Fractal Terra
45,4
Cooler Master NR200P
47,5
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
36,8
Fractal Terra
44,1
Cooler Master NR200P
46,2
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
32,1
Fractal Terra
43,8
Cooler Master NR200P
46,5
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
53,6
Cooler Master NR200P
59,5
Fractal Terra
64,9
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - GPU
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Terra
52,5
Cooler Master NR200P
52,8
Fractal Torrent Nano
54,3
ITX-Gaming - Stock fans - 12V - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
37,8
Fractal Torrent Nano
38,5
Fractal Terra
40,2

Noctua-fans - 12V

In de Terra past zoals gezegd geen extra ventilator, dus we kunnen enkel de NR200P, de 2000D en de Torrent Nano rechtstreeks met elkaar vergelijken. Dat doen we eerst door een enkele Noctua A12x25 PWM-ventilator in te bouwen in plaats van de eventueel meegeleverde ventilator(s). Die laten we in de eerste test op maximale snelheid draaien door hem met 12V aan te sturen. In de tweede Noctua-test stellen we de ventilator zo in dat de geluidsproductie van het systeem op 30dB(A) komt.

De Corsair 2000D is echt bedoeld voor iets meer fangeweld. Onze opstelling met slechts één Noctua-fan is echt te karig voor deze behuizing. Hij komt slechts in één deeltest als koelste uit de benchmarks, terwijl de Torrent Nano ook met een kleinere ventilator de koelste blijft. De Nano en NR200P zitten in de 12V-test vrij dicht op elkaar, maar in de 30dB(A)-test loopt de Torrent Nano wat verder uit.

  • Noctua-fans -12V - Behuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2 SSD
  • GPU
  • Voeding
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Corsair 2000D Airflow
32,0
Cooler Master NR200P
32,7
Fractal Torrent Nano
36,2
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
28,1
Fractal Torrent Nano
28,9
Corsair 2000D Airflow
31,1
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
50,6
Fractal Torrent Nano
51,0
Corsair 2000D Airflow
53,1
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
41,4
Cooler Master NR200P
43,9
Corsair 2000D Airflow
45,7
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
44,4
Corsair 2000D Airflow
47,3
Fractal Torrent Nano
47,5
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
46,2
Cooler Master NR200P
47,4
Corsair 2000D Airflow
49,1
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
45,3
Cooler Master NR200P
46,3
Corsair 2000D Airflow
47,5
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
41,9
Corsair 2000D Airflow
44,3
Cooler Master NR200P
45,5
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
58,3
Cooler Master NR200P
58,8
Corsair 2000D Airflow
63,9
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - GPU
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
48,9
Corsair 2000D Airflow
51,3
Cooler Master NR200P
52,5
ITX-Gaming - Noctua fans - 12V - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
37,8
Corsair 2000D Airflow
40,3
Fractal Torrent Nano
40,3

Noctua 30dB(A)

  • Noctua-fans -30dB(A) - Behuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2 SSD
  • GPU
  • Voeding
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Corsair 2000D Airflow
34,1
Cooler Master NR200P
34,1
Fractal Torrent Nano
39,2
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
29,6
Fractal Torrent Nano
31,0
Corsair 2000D Airflow
32,6
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
51,8
Cooler Master NR200P
51,9
Corsair 2000D Airflow
54,1
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
42,4
Cooler Master NR200P
45,6
Corsair 2000D Airflow
47,0
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
46,3
Fractal Torrent Nano
48,2
Corsair 2000D Airflow
48,6
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
46,8
Cooler Master NR200P
47,9
Corsair 2000D Airflow
49,8
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
46,2
Cooler Master NR200P
47,1
Corsair 2000D Airflow
48,2
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
43,8
Corsair 2000D Airflow
45,0
Cooler Master NR200P
46,6
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
59,3
Cooler Master NR200P
59,5
Corsair 2000D Airflow
64,8
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - GPU
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
49,7
Corsair 2000D Airflow
52,0
Cooler Master NR200P
53,0
ITX-Gaming - Noctua fans - 30dB - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
38,4
Fractal Torrent Nano
41,3
Corsair 2000D Airflow
41,6

Kantoorresultaten

Stock - 7V

Van de 2000D, de Torrent Nano en NR200P hebben we ook de resultaten met de kantoor-pc-opstelling, zonder losse videokaart dus. Ook is het vermogen van de voeding 10W minder, waarmee het totale vermogen op net geen 100W komt. De Terra komt niet in dit lijstje voor; geen van deze behuizingen is echt ontwikkeld om zonder redelijk stevige videokaart gebruikt te worden. Dat besef drong tot ons door tijdens het testen, waarbij sommige temperaturen nauwelijks boven de omgevingstemperatuur uitstegen, wat de aanleiding was om het mITX-gamingsysteem te ontwikkelen. De testdata die we al verzameld hadden, wilden we je desondanks niet onthouden.

In de stockopstelling is de Torrent Nano op alle vlakken aanzienlijk koeler dan de NR200P, met de 180mm-fan op 7V en op 12V. De twee 120mm-fans van de NR200P kunnen daar niet tegen opboksen.

Met de stockfans eruit en een enkele Noctua-fan daarvoor in de plaats kan ook de Corsair 2000D meedoen. De drie behuizingen scoren dan gemiddeld genomen heel vergelijkbaar. We zien slechts vijf graden cumulatief verschil tussen de warmste en de koelste. Dat verschil wordt met de ventilators op 30dB(A) afgesteld zelfs nog een graadje kleiner. Geen van de behuizingen lijkt aan de toppen van zijn kunnen te zitten.

  • Kantoor - Stock - 7V - Behuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2 SSD
  • Voeding
Kantoor - Stock - 7V - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
23,3
Cooler Master NR200P
29,0
Kantoor - Stock - 7V - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
26,1
Cooler Master NR200P
29,2
Kantoor - Stock - 7V - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
41,2
Cooler Master NR200P
48,0
Kantoor - Stock - 7V - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
34,6
Cooler Master NR200P
44,5
Kantoor - Stock - 7V - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
36,7
Cooler Master NR200P
42,7
Kantoor - Stock - 7V - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
35,5
Cooler Master NR200P
42,6
Kantoor - Stock - 7V - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
36,8
Cooler Master NR200P
42,6
Kantoor - Stock - 7V - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
32,6
Cooler Master NR200P
41,5
Kantoor - Stock - 7V - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
52,7
Cooler Master NR200P
58,6
Kantoor - Stock - 7V - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
30,6
Fractal Torrent Nano
36,5

Stock - 12V

  • Kantoor - Stock - 12V - Behuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2 SSD
  • Voeding
Kantoor - Stock - 12V - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
22,9
Cooler Master NR200P
26,2
Kantoor - Stock - 12V - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
24,7
Cooler Master NR200P
25,9
Kantoor - Stock - 12V - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
41,4
Cooler Master NR200P
45,9
Kantoor - Stock - 12V - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
35,3
Cooler Master NR200P
42,3
Kantoor - Stock - 12V - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
36,2
Cooler Master NR200P
40,3
Kantoor - Stock - 12V - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
34,3
Cooler Master NR200P
40,2
Kantoor - Stock - 12V - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
35,8
Cooler Master NR200P
40,8
Kantoor - Stock - 12V - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
30,6
Cooler Master NR200P
39,8
Kantoor - Stock - 12V - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
53,1
Cooler Master NR200P
56,8
Kantoor - Stock - 12V - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
30,1
Fractal Torrent Nano
35,8

Noctua - 12V

  • Kantoor - Noctua - 12V - Behuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2 SSD
  • Voeding
Kantoor - Noctua - 12V - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Corsair 2000D Airflow
26,9
Cooler Master NR200P
27,0
Fractal Torrent Nano
28,2
Kantoor - Noctua - 12V - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
24,4
Corsair 2000D Airflow
25,2
Fractal Torrent Nano
26,6
Kantoor - Noctua - 12V - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
42,0
Corsair 2000D Airflow
45,8
Cooler Master NR200P
45,9
Kantoor - Noctua - 12V - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
36,2
Corsair 2000D Airflow
40,7
Cooler Master NR200P
42,1
Kantoor - Noctua - 12V - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
38,6
Cooler Master NR200P
39,4
Corsair 2000D Airflow
40,7
Kantoor - Noctua - 12V - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
38,0
Cooler Master NR200P
39,9
Corsair 2000D Airflow
41,0
Kantoor - Noctua - 12V - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
40,1
Corsair 2000D Airflow
40,3
Cooler Master NR200P
40,3
Kantoor - Noctua - 12V - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Corsair 2000D Airflow
36,8
Cooler Master NR200P
38,7
Fractal Torrent Nano
39,8
Kantoor - Noctua - 12V - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
53,5
Cooler Master NR200P
56,8
Corsair 2000D Airflow
59,1
Kantoor - Noctua - 12V - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
29,8
Corsair 2000D Airflow
30,0
Fractal Torrent Nano
38,5

Noctua - 30dB(A)

  • Kantoor - Noctua - 30dB(A) - Behuizingtemp 2
  • Behuizingtemp 3
  • Processor
  • VRM 1
  • VRM 2
  • Chipset
  • Geheugenmodule 1
  • Geheugenmodule 2
  • M.2 SSD
  • Voeding
Kantoor - Noctua - 30dB - Behuizingtemp 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Corsair 2000D Airflow
27,3
Cooler Master NR200P
28,6
Fractal Torrent Nano
30,0
Kantoor - Noctua - 30dB - Behuizingtemp 3
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Corsair 2000D Airflow
25,2
Cooler Master NR200P
25,3
Fractal Torrent Nano
26,2
Kantoor - Noctua - 30dB - Processor
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
42,7
Corsair 2000D Airflow
46,4
Cooler Master NR200P
46,7
Kantoor - Noctua - 30dB - VRM 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
37,3
Corsair 2000D Airflow
42,1
Cooler Master NR200P
43,0
Kantoor - Noctua - 30dB - VRM 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
39,2
Cooler Master NR200P
40,4
Corsair 2000D Airflow
41,7
Kantoor - Noctua - 30dB - Chipset
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
38,6
Cooler Master NR200P
40,8
Corsair 2000D Airflow
41,9
Kantoor - Noctua - 30dB - Geheugenmodule 1
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
41,0
Corsair 2000D Airflow
41,2
Cooler Master NR200P
41,3
Kantoor - Noctua - 30dB - Geheugenmodule 2
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Corsair 2000D Airflow
37,7
Cooler Master NR200P
39,8
Fractal Torrent Nano
41,5
Kantoor - Noctua - 30dB - M.2 SSD
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Fractal Torrent Nano
54,2
Cooler Master NR200P
57,2
Corsair 2000D Airflow
59,9
Kantoor - Noctua - 30dB - Voeding
Behuizing Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Cooler Master NR200P
29,9
Corsair 2000D Airflow
30,3
Fractal Torrent Nano
39,0

Tot slot

Helemaal eerlijk is het niet om alle behuizingen met elkaar te vergelijken. Vooral de Terra is een vreemde eend in de bijt en de A4-H2O konden we helaas helemaal niet testen. De NR200P van Cooler Master, de 2000D van Corsair en de Torrent Nano van Fractal zijn wel alle drie flinke mITX-behuizingen die grosso modo vergelijkbaar zijn.

Daarvan zit de Torrent Nano echt in een andere prijsklasse. Die kost ongeveer 112 euro, terwijl de NR200P en de 2000D beide rond de 80 euro kosten. Voor dat geld krijg je bij de NR200P twee 120mm-fans meegeleverd; bij de 2000D geen en bij de Torrent Nano een enkele 180mm-ventilator. Die grote ventilator werkt prima, want de Nano is in het grootste deel van de tests met stockfans de koelere behuizing. Met het gelijke speelveld van Noctua-fans in plaats van standaard casefans is de Torrent eveneens koeler dan de NR200P. De 2000D is iets minder koel dan de twee concurrenten; daar zul je zelf met extra aan te schaffen ventilators iets aan moeten doen.

Cooler Master levert met de NR200P bovendien een riserkabel voor je videokaart mee. Dat is een Gen3-kabel, maar dat lijkt niet echt een merkbaar verschil in fps op te leveren vergeleken met Gen4-lanes. Zo'n riserkabel wordt ook met de Terra meegeleverd, maar dat is dan een Gen4-kabel. In de Torrent Nano kun je je videokaart niet afwijkend inbouwen en ook in de 2000D zijn geen alternatieve configuraties mogelijk.

Daarmee is de Torrent Nano de beste keus van deze behuizingen als je een maximaal gekoeld systeem wil, maar het is wel een prijzige optie en niet direct een huiskamervriendelijke behuizing. Als je genoegen neemt met iets mindere prestaties, maar wel de mogelijkheid wil om je videokaart wat meer te etaleren, is de NR200P een mooie keus. Die kast oogt behoorlijk traditioneel, maar is wel aantrekkelijk geprijsd. De Corsair 2000D is ook redelijk aantrekkelijk geprijsd, maar daarbij zul je zelf voor koeling moeten zorgen. Dat is met de RGB-versie, met drie meegeleverde rgb-fans van 120mm, voor 50 euro extra misschien een optie.

De Terra ten slotte is de kleinste, maar wel de woonkamervriendelijkste optie. Met zijn deels houten frontje en kleine footprint lijkt het nauwelijks of je een pc onder je tv hebt staan. De koelopties zijn wel wat beperkt, maar de gescheiden inbouw van de videokaart houdt deze verrassend goed koel. De prijs is wel fors.

  • Cooler Master MasterBox NR200P
  • Corsair 2000D Airflow
  • Fractal Design Terra
  • Fractal Design Torrent Nano
  • Lian Li A4-H2O

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Reacties (109)

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youridv1
21 december 2023 08:47
Ik zou de Noctua 30dB resultaten bovenaan zetten bij de geluids- en temperatuurmetingen de volgende keer. Dat is de enige nuttige meting die gedaan is op die pagina, gezien er geen "stock fans 30dB" meting gedaan is. 7 V en 12 V zijn ontzettend arbitrair en bieden de lezer exact 0 informatie over de kwaliteit en performance van de stock fans of behuizing. Toerental, geluid én temperatuur zijn bij die metingen alle 3 ongelijk tussen alle kasten wat voor een extreem voorbeeld van appels met peren vergelijken zorgt.
Als die noctua 30dB meting er niet was geweest, had je 0 nuttige conclusies kunnen trekken over koelperformance kunnen uit deze roundup en dat is zonde van de tijd van de tester.
Je moet normaliseren op geluid of temperatuur, niet op iets onbelangrijks als toerental of voltage. Zeker niet gezien ieder moederbord 3pin DC fans gewoon kan regelen.
Niemand en ik bedoel niemand zet zijn case fans op een vast voltage voor een kantoor of ITX game pc. Iedereen gebruikt fan curves. Zelfs de default in ieder moederbord van de afgelopen 5 jaar is een fan curve.

Doe de volgende keer 2 grafieken. Eén met Noctua fans en één met de stock case fans. In beide grafieken doe je metingen op een stuk of 4-5 genormaliseerde geluidsniveaus. 15,20,25,30,35 dBA bijvoorbeeld. Dan zet je de geluidsproductie op de X-as en de temperaturen op de Y-as en plot je voor iedere case een lijn. Dan heb je alles in 1 overzicht, heeft de lezer alle informatie die hij nodig heeft in 1 grafiek en hoeft niemand zijn tijd te verdoen met op basis van meerdere grafieken te proberen te schatten welke kast nu de beste koelperformance heeft.
Belangrijker nog is dat alle variabelen dan weg vallen. Heeft de case mesh? Hoeveel stock case fans zijn er? Wat is de min en max rpm van die fans? Welke diameter hebben ze? Dat maakt allemaal niets meer uit omdat je temperatuur tegen geluidsproductie plot.

Overigens worden "Videokaart" en "GPU" door elkaar heen gebruikt als tab label bij de ITX gaming grafieken. Dat staat een beetje slordig.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:26]

Blinkin @youridv122 december 2023 13:27
Helemaal mee eens. Ik heb mij de afgelopen maand flink verdiept in SFF cases en was verheugd dit artikel te zien. Na t lezen ben ik enigszins teleurgesteld omdat ik nu eigenlijk niks te weet ben gekomen. In elk geval geen vergelijkingen die mij interesseren; geluid en temperatuur.

Waarschijnlijk wordt mijn keuze de Terra, maar was leuk geweest een vergelijking te zien (YouTube staat vol met metingen dus dat komt wel goed).
Jonathan-458 @Blinkin23 december 2023 10:31
Zelf adviseer ik de NR200p of Max versie top cases erg veel mogelijkheiden, zeer cool en quit te maken.
Blinkin @Jonathan-45823 december 2023 13:30
Bedankt, de NR200P Max had oorspronkelijk mijn voorkeur, met name t gemak van inbouwen en de meegeleverde voeding die van goede kwaliteit is plus goede koeling. Zeker voor die prijs.
KilleBladhark 21 december 2023 16:16
Ik ben het eens met het feit dat er geen geluidstests zijn gedaan en alleen maar temp tests, zoals @vectormatic aangeeft. Deze vindt ik zeker voor ITX systemen een belangrijk punt, gezien de meeste niet alleen een ITX systeem kopen omdat ze compact zijn.

Een van de redenen was, omdat de cases zo divers zijn en allemaal verschillende setups hadden. Er had dan gewoon een baseline gezet kunnen worden voor alle systemen toch? Voor de meeste ITX cases is het namelijk heel normaal om als enige koeling de AIO fans (In dit geval de L9X) en GPU fans te hebben en verder niet. Dit heb ik bijvoorbeeld ook in mijn A4-H20. Ze kunnen dan opties hebben om additionele fans toe te voegen bijvoorbeeld en dit had dan vermeld kunnen worden met eventuele test die dan vermelden bijv: NR200P (Stock) en NR200P (Met fans) o.i.d, zowel voor geluid als temp tests.

Uit reviews weet ik toevallig dat bijvoorbeeld de Fractal Design Terra aanzienlijker luider is tegenover andere cases. Dit komt door het design van de sidepanels.

Een andere reden was door verbouwing/verhuizing en ook al vindt ik dit een best karig excuus, begrijp ik het aan de andere kant ook wel. Ik had dan liever dat het artikel uitgesteld was om dit er in te verwerken.

Daarnaast vindt ik het dan wel top dat elk component voor de temp tests is getest. Dit geeft een heel goed beeld wat de probleem plekken zijn in ITX systemen per case.

[Reactie gewijzigd door KilleBladhark op 22 juli 2024 13:26]

Verwijderd @KilleBladhark21 december 2023 23:14
Uit reviews weet ik toevallig dat bijvoorbeeld de Fractal Design Terra aanzienlijker luider is tegenover andere cases. Dit komt door het design van de sidepanels.
Specifiek, dat de terra luider is als de cpu fan dicht tegen het zij-paneel komt. Lijkt misschien een niet relevant verschil, maar dat betekent dat dit probleem ondervangen kan worden met een cpu koeler die de fan onder de heatsink heeft (bijv, de noctua nh-l12s).
Blinkin @Verwijderd23 december 2023 13:34
Dank, dit een erg nuttige tip! Ik overweeg momenteel de Terra en hoorde idd dat bepaalde builds een irritant bijgeluid produceerde wat veroorzaakt wordt door hoe de lucht resoneert met het zijpaneel. Dit klinkt als een goede oplossing.
Gipsy King
21 december 2023 06:55
Op het huidige prijs niveau is de nr200p max bijna een no brainer , ben je qua psu en aio ook gelijk klaar met zoeken
:

uitvoering: Cooler Master MasterBox NR200P MAX (Incl. 850W PSU & ingebouwde 2...
iqcgubon @Gipsy King21 december 2023 08:20
Welke PSU natuurlijk. Ik koop al jaren geen kasten met meegeleverde PSUs meer omdat die meestal bottom of the barrel zijn.
Maarten @klet.st @iqcgubon21 december 2023 08:47
Wat mij betreft een prima PSU. M'n RTX4090 (stock) en i7-13700K draaien er prima in.

(Wel met de geperforeerde side panel, met het glazen paneel wordt de boel te warm, ook met extra Noctua fans).
DieMitchell @Maarten @klet.st21 december 2023 13:52
probleem is niet of het goed draait of niet. probleem is dat als de psu goedkope onderdelen gebruikt dat er sneller wat mis kan gaan. en dan is de psu waarschijnlijk niet het enige defect.
Gamebuster @iqcgubon21 december 2023 08:36
Er zit een Cooler Master V850 in - https://www.coolermaster....r-supplies/v-series/v850/ , een standaard SFX PSU. De AIO is custom (kortere tubes), en er zit een PCI-E 4.0 riser bij.

Staat in de specs van de kast op hun website - https://www.coolermaster..../max/mini-itx/nr200p-max/

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 13:26]

K0L3N @iqcgubon21 december 2023 08:40
daar zit een V850 SFX in, met custom kabels om hem strak weg te werken. Dat is wel een serieuze A tier PSU, en zeker zo van tevoren lekker weggewerkt is dat een prima optie. Ik zou die case inderdaad niet zonder kopen.
Gamebuster @Gipsy King21 december 2023 08:34
Wat een coole suggestie, tnx! Past mooi bij mijn fantasie-mini-PC met een 7800x3d en een 4070ti.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 13:26]

Raymond Deen 21 december 2023 09:06
@willemdemoor, ben ik nou gek of tel ik écht 5 kasten in plaats van 4?
Auteurwillemdemoor Redacteur @Raymond Deen21 december 2023 09:10
Ja, maar onze testsetup past niet in de A4, dus daar hebben we geen testresultaten van, alleen de inbouw van ons juli-BBG-systeem
Raymond Deen @willemdemoor21 december 2023 09:27
Tsja, wat een centimeter meer of minder al niet doet...
Het is, net als bij de andere kastjes uit deze roundup, trouwens mooi om te zien hoe er aan alle details en afwerking gedacht is.
dabrainz @Raymond Deen21 december 2023 09:16
En wat Willem zegt staat prima beschreven in de tekst. ;)
sapphire 21 december 2023 08:14
De Gen3 kabel bij de NR200 is best een ding.
Het levert dan wel amper/prestatie verlies op maar het is wel een bekend issue dat je bij een bios reset of flash even geen beeld hebt.

Je bios (nouja UEFI) zet zichzelf op PCIe 4 of 5 net als je videokaart (tegenwoordig gen4) maar door de riser word het Gen3 en gaat het ergens mis wat zwart beeld op levert.
Even de monitor aan de onboard GPU hangen en in de UEFI de verbinding met de hand op Gen3 zetten en het is opgelost maar irritant is het wel.
Zeker bij bv AM5 waar hee regelmatig updates voor verschijnen :|
ReddishRat @sapphire21 december 2023 12:04
Als je de max versie koopt zit er een gen4 riser bij. Je kan die ook los kopen, maar dat brengt dan weer meer kosten mee. Ben zelf erg tevreden met de NRP 200 max. Zit full size 4090 in en 5900X met prima temps.
BlueBird022 @ReddishRat21 december 2023 14:32
Heel tof! Zoveel power in zo'n kleine form factor. Groot fan!
cptjibberjabber @BlueBird02221 december 2023 15:38
Nee, juist geen grote fan, dan is het niet meer m-ITX :+
Settler11 @ReddishRat21 december 2023 23:27
I.v.m. een conflict met CM, heeft mijn oranje NR200P de binnenzijde van de Max. :P Full amd build wel: RX 6900 en 5600X met ook dikke prima temps.
tMb 21 december 2023 07:51
En omdat de meeste mITX-behuizingen geen volwaardige ATX-voeding kwijt kunnen, hebben we een kleinere voeding, de be quiet SFX-L-600W, gestript en ons eigen pcb erin gestopt.
@willemdemoor Wat ik niet goed begrijp is waarom deze stap nodig is. Is dat om zo veel mogelijk het zelfde testsysteem te hebben en zo resultaten te kunnen vergelijken met tests van grote kasten? Of is het omdat je extra aansluitingen nodig hebt voor de testsensoren?
Auteurwillemdemoor Redacteur @tMb21 december 2023 08:08
Wat bedoel je precies? Het custom pcb is zodat we een vast vermogen dat de voeding levert kunnen instellen (net als bij onze ATX-voeding: beide hebben instelbare vermogensweerstanden en heatsink voor afgifte) en we hebben een SFX-voeding opgeofferd omdat er in de meeste kasten geen plek was voor onze ATX-voeding.
tMb @willemdemoor21 december 2023 10:43
Dank je voor je reactie! Ik denk dat ik het begrijp: je gebruikt een custom PCB zodat je heel precies vermogen/warmte kunt instellen per test. (En dat zat in een ATX-casing en hebben jullie nu in een SFX-casing geplaatst omdat het anders niet past).
Auteurwillemdemoor Redacteur @tMb21 december 2023 11:05
Exact!
Extra info over onze testmethode vind je hier :)
SgtElPotato @willemdemoor21 december 2023 08:57
Ik heb waarschijnlijk niet goed gelezen, maar ik zie 5 cases, maar in de grafieken zie ik er maar 2/3 staan iedere keer??
Auteurwillemdemoor Redacteur @SgtElPotato21 december 2023 09:26
Ja, klopt, omdat ze niet allemaal voorzien zijn van casefans (dus kunnen we geen stock casefans testen) of geen plaats hebben voor extra fans (dus kunnen we onze noctua-fans niet inbouwen / testen)... Vandaar de 'oneerlijke vergelijking' :)
dabrainz 21 december 2023 08:58
@willemdemoor Bij de Stock fans test wordt gezegd:
Slechts sommige onderdelen, zoals de ssd en een van de geheugenmodules, worden noemenswaardig warmer in de Terra dan in de NR200P.
Maar de temperaturen van de geheugenmodules zijn bij de Terra lager dan bij de NR200P.

Tevens had er een fan onderin gepast bij de Terra bij gebruik van een SFX voeding ipv SFX-L, maar dat terzijde. :)
Auteurwillemdemoor Redacteur @dabrainz21 december 2023 09:24
Je hebt gelijk (on both counts), ik heb de tekst even aangepast, thanks!
dabrainz @willemdemoor21 december 2023 11:10
Ik wil geen 18+ dingen met mieren doen, maar je bent nu een 'l' verloren. ;)
Slechts een enkel onderdee,
Auteurwillemdemoor Redacteur @dabrainz21 december 2023 11:35
De mieren (en ik) zijn je dankbaar (y)
rstyled 21 december 2023 06:43
Cooler Master NR200P werkt hier perfect in combinatie met een 7950x3d. Voor nu met RTX 3070 maar een RTX 4090 founders edition past er ook in. Meer dan voldoende plek voor fans en airflow mogelijkheden voor de creatieveling. Daarbij wel het glazen zijpaneel links laten liggen.
SgtElPotato @rstyled21 december 2023 08:53
Ik heb ook een NR200P met een 5800X3D en een 3090FE. Het past prima, maar de prestaties zijn niet super. Ik heb een 240mm AIO voor de CPU aan de zijkant gemonteerd met 2 fans (de welbekende NF-A12x25) en 2 als outtake aan de bovenkant maar het valt tegen.

Het werkt prima, maar ideaal is het niet. Voor mij zit er dan ook een 'upgrade' naar de A4-H20 in het verschiet. De indeling is wat praktischer (sandwich) en dat zou de koeling ten goede moeten komen.
Custom bekabeling is dan ook bijna een must, je ziet in de inbouwfoto's ook een aardige rommel aan kabels..

Idealiter zou ik bij deze case nog een kleine ruimte extra onderin willen zien waar 2 slim fans geplaatst kunnen worden om de airflow wat te verbeteren van beneden naar boven voor o.a. de NVME SSD's en VRMs.

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 22 juli 2024 13:26]

tvtomas @SgtElPotato21 december 2023 10:32
Weet wel dat je dan een andere AIO zal moeten gebruiken want in de A4-H2O past enkel een 240 AIO. Ik raad ook grills aan voor je 2 AIO fans. Bij mij zaten de tubes van de AIO er constant tegen.
SgtElPotato @tvtomas21 december 2023 11:15
Ah ja, typfoutje ik heb inderdaad een 240mm al.
hipster @rstyled21 december 2023 13:13
Ik heb deze een maand geleden in elkaar gezet.

Gewoon luchtkoeling met een Thermalright Phantom Spirit 120SE (40 euro bij de amazon), past prima met glazen zijpaneel icm een AMD 7600 op een MSI b650i mini itx board.
Teun! @rstyled22 december 2023 11:17
Ik gebruik deze als box voor mn offsite NAS (alleen essentiele data, 2x12TB mirror met 500gb ssd boot mirror) en werkt prima. Vond het best een fijne kast om in te bouwen alleen ben ik de kleinere formfactors niet gewend. Behalve dat ik graag extra ruimte voor schijven zou zien lijkt me dit een prima box.
StackMySwitchUp 21 december 2023 06:49
Eigenlijk zie ik met iedere behuizing in deze review een compromis. Dat is jammer, want kleine builds zijn wat mij betreft het interessantst.
in al mijn tijd van system building is de enige kast waar ik tot nu toe helemaal tevreden mee ben, en zonder compromis al mijn componenten en een 280mm AiO kan bevatten de SSUPD Meshlicious
Hier zit bij mij een ryzen 3900, een 3090 en een 280mm AiO, en die blijven koel (en ik blijf warm als ik er naast zit)

Enige nadelen zijn dat het vrij lastig is om stof uit het mesh patroon te krijgen, en dat je behoorlijk op zoek moet naar een passende HDMI kabel die de volledige bandbreedte ondersteunt, maar dat mag geen naam hebben.

Toen ik die kast kreeg was het gelijk niet meer interessant om te modden voor alleen een kleine behuizing, hoewel ik ooit een heel systeem in een 50cal munitiekist heb gekregen, maar dat kan niet meer met de huidige maat videokaarten.

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 22 juli 2024 13:26]

MrDucky @StackMySwitchUp21 december 2023 08:27
Je kan ook riser feet printen om de kast een klein stukje op te hogen dan passen normale hdmi kabels wel. Ook kan je de GPU omhoog verplaatsen mits je ruimte hebt.
StackMySwitchUp @MrDucky21 december 2023 12:15
Ja klopt (en bedankt voor de tip) maar ik heb als extra eis dat ik korte female verlengstukjes uit de achterkant wil laten steken omdat ik de kast vaak verplaats
gwystyl @StackMySwitchUp21 december 2023 15:22
Deze heb ik ook, en ik gebruik de (meegeleverde?) DP-kabel. Die heeft een haakse aansluiting en komt dan wel netjes onder/achter de behuizing uit.
Ik heb zitten twijfelen tussen de LianLi A4-H2O en de SSUPD Meshilicious, en de SSUPD heeft het gewonnen omdat hij qua vloeroppervlak kleiner was. Zo neemt hij minder plek in op mijn bureau; de LianLi en ook bijvoorbeeld NR200P komen verder naar je toe, wat voor een kast op het bureau niet wenselijk is.
Zoals je zegt is stofvrij maken/houden wel een aandachtspuntje, maar het valt me al met al mee.
Bij mijn vorige systeem (LianLi PC-Q03) was ik zo zwaar beperkt door de lengte van de GPU (max 17 cm) dat ik nu niet voor de allerkleinste kast ben gegaan. In de Meshilicious past dan ook makkelijk een fatsoenlijke AiO, GPU (icm gen4 riser) en voeding
StackMySwitchUp @gwystyl21 december 2023 16:37
Yep, mee eens, ja zoals gezegd is voor mij best een uitdaging geweest om de kabels goed te krijgen omdat ik female verlengstukjes uit de achterkant wil laten steken, daar kwam bij dat ik in het ergste geval 2 monitoren en een VR headset aansluit, nogal specifieke eisen natuurlijk, maar uiteindelijk toch net genoeg ruimte icm een 3090,dus dikke prima
dePannenkoekjes 21 december 2023 07:40
Ik had een Torrent Nano, deze ondersteunt tot 335mm lange videokaarten (z)onder de ventilator voorin. Het idee is dat de videokaart eronder valt bij de stock ventilator, dus ze rekenen met 335mm als gehele lengte van het interieur van de case. Met een radiator + ventilator van bijvoorbeeld 40mm dik heb je dus maar 295mm over, omdat de videokaart daar niet onder kan vallen. En voor high-end videokaarten is dat best wel (te) klein als je ook wil dat 'ie stil blijft. Een reference kaart (MBA) 7900 XTX past er in met 2x 140x25mm front fans, ook met 2x 140x15mm slim fans van Arctic onderin, maar ja dat is hartstikke luid en warm (zelfs na tuning in Adrenalin), omdat het een reference kaart is die warmte uitstoot waarvan het moederbord deel (de warme lucht komt eruit aan de moederbord kant en aan de glazen paneel kant) helemaal nergens heen kan, behalve terug in de fans doordat het naar beneden terug eruit komt en dan weer opgezogen wordt. Vanwege het geluidsniveau ben ik overgestapt op een Torrent Compact. Dat was wel iets beter, maar alsnog heeft de switch naar een andere videokaart de meeste verandering gebracht. Mijn huidige kaart zou ook niet hebben gepast in de Torrent Nano, dus uiteindelijk was de overstap wel handig.

Als je de Torrent Nano neemt met een heftige videokaart, probeer er dan eentje te vinden met een flow through gedeelte en die zelf zijn lucht van buiten de case kan scheppen (waarvan de hoogte dus vrijwel identiek is aan de maximaal beschikbare hoogte voor videokaarten in de case), of neem een minder sterke videokaart die die koeling niet nodig heeft, anders gaat het volume veel te hoog (in mijn mening).

Overige info: er past een NH-D15 in, zelfs met beide fans als je 90 ° adapters koopt voor je moederbord stekkers en zorgt dat je geheugensticks in de daarvoor bedoelde 'uitkeping' vallen in de D15. Het maakt het bouwen wel mega uiterst onhandig (zorg dat je zo'n iFixit buigbare schroevendraaier extensie hebt het 150mm Flex extension deel), maar het kan wel. Als je het niet erg vind om langer bezig te zijn met bouwen en uit elkaar houden omdat je dat niet vaak doet, is het wel een geinige optie. Zelf gedaan met een ASUS ROG Strix Z690-I, dus daar past het op.
Je moet dan overigens ook wel een power supply kopen die een beetje tegen de warmte kan, aangezien deze vervolgens alleen maar warme lucht kan zuigen uit je D15, maar volgens mij is dat met een goede PSU tegenwoordig helemaal geen probleem.
Epiecs @dePannenkoekjes21 december 2023 09:54
Voor degene die niet de ifixit kit (of ander kwalitatief gerief) hebben; momenteel kan je in de action goedkoop een precisie schroevendraaier kitje vinden waar zo een flex stukje in zit + wat spudgers enz...

https://www.action.com/nl...isie-schroevendraaierset/

Ik ga zeker niet zeggen dat het even goed is als wat ik heb liggen van ifixit/wiha, maar voor de prijs is het handig om in een lade te leggen of om aan te schaffen als je zo iets nog niet hebt :)

EDIT:
Blijkbaar verkopen ze zo een flex stukje ook los momenteel: https://www.action.com/nl...met-flexibel-verlengstuk/

[Reactie gewijzigd door Epiecs op 22 juli 2024 13:26]


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