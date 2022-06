Hoe we behuizingen reviewen

We zijn al geruime tijd afgestapt van het testen van behuizingen door een werkend systeem in te bouwen en dat te belasten. Het uitlezen van de sensoren was zeer beperkt en het belasten van de componenten bleek niet volledig reproduceerbaar. Daarom zijn we overgestapt op gemodificeerde moederborden en videokaarten met vermogensweerstanden als warmtebronnen, en extra sensoren. Daarmee konden we een cpu en gpu goed simuleren, maar zoals bekend zijn er meer onderdelen in een behuizing die warmte produceren.

De eerste review met de hier beschreven, gereviseerde testmethode hebben we inmiddels gepubliceerd. Dit artikel is een verdere toelichting op de testmethode; geen stand-alone review.

Daarom zijn we in 2021 begonnen met de constructie van een volledig synthetisch systeem dat niet alleen de cpu en gpu simuleert, maar ook andere onderdelen warmte laat produceren, zoals een ssd, geheugenreepjes en de vrm's. Naar aanleiding van feedback hebben we dat systeem verder verfijnd. We zijn onder meer overgestapt op digitale sensoren en hebben ook de laatste warmteproducerende component toegevoegd: de voeding. Alle onderdelen zijn wat formaat, plaatsing, koeling en vermogen betreft, zo natuurgetrouw mogelijk gereproduceerd, met echte componenten als uitgangspunt.

Alle warmteproducenten hebben we, samen met nauwkeurige sensoren, op hun eigen pcb's geplaatst, waarbij we een eigen, eenvoudig moederbord ontworpen hebben om alle componenten op samen te laten komen. Met behulp van labvoedingen kunnen we nauwkeurig én reproduceerbaar instellen hoeveel vermogen elke component moet dissiperen. Alle meetwaarden van de sensoren worden geregistreerd, zodat we een beeld van alle temperaturen in een behuizing kunnen krijgen.

Naast temperaturen is uiteraard de geluidsproductie van een systeem in een behuizing van belang. Om die te meten, maken we niet alleen gebruik van de meegeleverde ventilatoren die in een behuizing zijn ingebouwd, maar ook van een set eigen ventilatoren, zodat we een appels-en-appelsvergelijking kunnen maken van de geluidsprodcutie en -demping in een behuizing. Dat doen we in een speciaal gebouwde, zeer stille ruimte met een zeer gevoelige microfoon, waarmee we bijna onhoorbare geluiden tot 15dB(A) kunnen onderscheiden. Om ten slotte ook een idee te geven hoe een behuizing echt klinkt, maken we een geluidsopname van geluidsproductie, waarbij we de ventilatoren van langzaam naar snel instellen.