De H510 is inmiddels ongeveer twee jaar oud en kan bogen op een succesvolle carrière. De diverse varianten van de behuizing zijn populair gebleken, waarbij vooral de originele uitvoering een strakke vormgeving combineerde met een vrij lage prijs. De nieuwe variant, de NZXT H510 Flow, moet het grootste minpunt van het origineel verbeteren: het gebrek aan airflow. Over die nieuwe H510 Flow kunnen we in principe kort zijn. Als je de H510 Elite zou pakken en het glazen frontje zou verwisselen voor een frontje met rooster, ben je al een heel eind. De Flow is inmiddels de vierde variant van de populaire NZXT-midtower en dan rekenen we alle varianten die specifiek voor games gemaakt werden, niet mee.

Is het frontje echt het enige punt van verschil tussen de Elite en de Flow? We zetten beide behuizingen naast elkaar om die vergelijking te kunnen maken. Daarbij kijken we niet alleen naar uiterlijk, interieur en features, maar natuurlijk ook naar de prestaties. Daarbij maken we gebruik van onze nieuwe testmethode, die we enige tijd geleden introduceerden. Dat is nog een bèta, want we werken nog aan een upgrade van onze zelfgeproduceerde printplaten die ons nog betere meetgegevens moeten opleveren.

De originele H510 kostte bij introductie ongeveer 80 euro, wat mede bijdroeg aan de populariteit. De Flow heeft een introductieprijs die fors hoger ligt: 110 euro. Dat is uiteraard mede te wijten aan de schaarste van zo ongeveer alle materialen in deze tijd, maar vooral aan de transportkosten. Ten tijde van de H510-introductie kostte het transport van een grote zeecontainer nog pakweg 2000 euro, inmiddels is dat 12.000 tot 15.000 euro geworden. Daarmee zijn de transportkosten van een behuizing met pakweg 25 euro gestegen. De 'oude' originele H510 heeft inmiddels ook een adviesprijs van 110 euro gekregen om die kosten te compenseren.