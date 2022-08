Het is inmiddels alweer ruim vijf jaar geleden dat Fractal zich met zijn Focus G en kleinere Focus G Mini-behuizingen richtte op het budget- tot mainstreamsegment. Die behuizingen kostten toen slechts 55 euro. Dat staaltje scherpe prijsstelling gaat bij de nieuwste telg in de Focus-familie niet geëvenaard worden, want om maar meteen met de deur in huis te vallen: de nieuwe Fractal Focus 2 kost op papier 100 euro. Daarmee is het, samen met de Pop-serie, een van de weinige Fractal-kasten die de afgelopen jaren voor minder dan honderd euro zijn geïntroduceerd.

Behuizingen van Fractal en andere merken hebben de afgelopen twee jaar buitenproportioneel te lijden gehad onder de toegenomen vrachtkosten van containers uit China. De grote afmetingen van een behuizingendoos zorgen dat er niet veel in een container passen en de torenhoge vrachtprijzen dus onder minder producten kan worden verdeeld.

Net als bij de Focus G worden twee ventilators meegeleverd en is de behuizing geschikt voor reguliere ATX-moederborden en dito voedingen. Het ontwerp van de Focus 2 is, hoe kan het ook anders, flink gemoderniseerd en voldoet aan de verwachtingen die we hebben van een modere kast. Zo is de voeding weggewerkt in een tunnel, zijn de 5,25"-drivebays verdwenen en zijn de koelopties behoorlijk uitgebreid. Fractal levert een Focus 2 in zwart of wit en met helder glazen zijpaneel of gesloten zijpaneel en standaard ventilators. Voor een versie met helder glazen zijpanelen en rgb-ventilators moet extra betaald worden.

We hebben de nieuwe Focus 2 in huis gehaald en onderworpen aan ons testprotocol. We vergelijken de Focus 2 met behuizingen die we eerder getest hebben, in het segment tot ongeveer honderd euro. De vraag daarbij is of je voor relatief weinig geld een behuizing in huis haalt waar je voorlopig mee uit de voeten komt, of beter even kunt doorsparen. De Focus met rgb-loze ventilators kost, zowel met als zonder glazen zijpaneel, 100 euro; voor de rgb-uitvoeringen moet je 115 euro verwachten.