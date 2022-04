Hoe gaan we behuizingen reviewen?

Behuizingen testen we al lange tijd bij Tweakers en in de loop der tijd hebben we diverse testmethodes gehanteerd. Zo hebben we in het verleden systemen ingebouwd, en de cpu en gpu met respectievelijk Prime95 en Furmark belast. Recenter hebben we een systeem-analogue gebruikt waarbij de cpu en gpu met behulp van vermogensweerstanden gesimuleerd werden.

Over die oudere testmethode waren we niet tevreden, omdat het testsysteem niet altijd volledig reproduceerbare resultaten gaf: Windows en software interacteren niet altijd honderd procent voorspelbaar met hardware, reden om over te stappen op gesimuleerde hardware met vermogensweerstanden.

Ook die testmethode is niet volledig realistisch. We weten weliswaar exact hoeveel vermogen we de behuizing in pompen, maar met enkel vermogensweerstanden om de cpu en gpu te simuleren, en een vrij beperkt aantal temperatuursensoren, geeft dat nog geen volledig beeld van de karakteristieken van de behuizing. Bovendien lieten we de ventilators op vaste spanningen van 7 en 12V draaien, en was het totaalvermogen dat we konden genereren, niet representatief voor moderne systemen.

Daarom hebben we gewerkt aan een nieuwe testmethode voor behuizingen, waarbij we bovenstaande punten verbeteren en geprobeerd hebben de verzoeken van de community te honoreren. Daaruit is een uitgebreide, nieuwe testmethode ontstaan, die we in deze testreview met jullie willen toetsen.