Je kon erop wachten natuurlijk, want Fractal Design brengt graag kleinere versies van zijn behuizingen uit. Na bijvoorbeeld de Define 7 Compact en de Meshify 2 Compact brengt het Zweedse bedrijf ook een Torrent Compact-uitvoering van de reguliere Torrent-behuizing uit. Als een Compact-uitvoering je nog te groot is, kun je ook de Torrent Nano kiezen voor een mITX-bord.

De gewone Torrent is inmiddels een krap halfjaar verkrijgbaar en kon ons wel bekoren wat koelprestaties betreft. Over smaak valt niet te twisten, maar wij vinden het uiterlijk van de Torrent evenmin verkeerd. Helaas wordt dat bewerkstelligd door een liberaal gebruik van plastic en niet, zoals je wellicht op het eerste gezicht zou gokken, door kwistig met aluminium om te gaan.

We bekijken in deze review hoe het de kleinere variant vergaat. Daarbij maken we gebruik van een vernieuwde testprocedure. Dat is in veel opzichten een verfijning van de testprocedure die we in de afgelopen zomer hebben geïntroduceerd, maar tegelijk een compleet nieuwe testmethode. We hebben namelijk alle componenten vervangen, waardoor we nauwkeurigere en betrouwbaardere meetresultaten krijgen. Over de nieuwe testmethode lees je alles op de volgende pagina's en daarna volgen de eerste testresultaten, met de Fractal Design Torrent Compact en Torrent Nano.