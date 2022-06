Fractal Design vervangt fan-hub van Torrent vanwege mogelijke kortsluiting

Fractal Design waarschuwt dat de fan-hub in zijn Torrent-behuizing mogelijk kortsluiting kan veroorzaken. Het bedrijf roept gebruikers op om de fan-hub niet te gebruiken en gaat gratis vervangende exemplaren aanbieden.

Fractal Design zet de verkoop van de Torrent-behuizing tijdelijk stop, zodat er niet meer exemplaren met defecte fan-hubs in handen van potentiële kopers vallen, meldt het bedrijf in een blogpost. Nadat de geüpdatete fan-hub beschikbaar is, wordt de verkoop van de behuizing hervat. Fractal Design schrijft dat zijn ontwikkelingsteam 'onvermoeibaar werkt aan het ontwerpen en produceren van een bijgewerkte versie' van de fan-hub, die 'zo snel mogelijk' moet verschijnen. Het bedrijf verwacht de eerste vervangende exemplaren over twee tot drie weken te versturen naar Torrent-eigenaren.

Gebruikers met een Torrent-behuizing wordt aangeraden om de fan-hub uit te schakelen en deelt daar instructies voor. Gebruikers kunnen een vervangende fan-hub aanvragen op de website van Fractal Design, die wordt verzonden zodra de nieuwe exemplaren beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft ook gesproken met retailpartners en zou volledige terugbetalingen bieden aan mensen die niet willen wachten op de vervangende kit.

Het is niet bekend hoe omvangrijk het probleem is. Fractal Design geeft aan dat het 'minder dan vijf' meldingen van gebruikers heeft ontvangen. Het probleem zou 'in de meeste gevallen' de kortsluitingsbeveiliging in de voeding activeren, schrijft het bedrijf. Daarmee wordt de pc direct uitgeschakeld en permanente schade wordt voorkomen, hoewel dat ook voor 'moeilijk detecteerbare' problemen kan zorgen.