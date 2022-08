Fractal Design introduceert Mini- en Nano-versies van Define 7 en Meshify 2

Fractal Design heeft twee kleinere varianten van zijn Meshify 2- en Define 7-behuizingen uitgebracht. Iedere behuizing krijgt een Mini-versie voor mATX-moederborden en een Nano-variant voor mini-ITX-builds.

Fractal Design maakt de nieuwe varianten van beide behuizingen vanaf nu beschikbaar. De Meshify 2-behuizingen hebben een voorkant van mesh voor een betere airflow. De frontpanelen van de Define 7-cases zijn gesloten. Verder hebben de behuizingen gelijke specificaties.

De twee Mini-behuizingen zijn daarbij bedoeld voor mATX-builds. Deze cases bieden ruimte voor zeven 120mm-fans of vier 140mm-fans. Fractal levert de Mini-varianten daarbij met een 140mm-fan aan de voorkant en een 120mm-fan aan de achterkant. Wat betreft waterkoeling past er een 240mm- of 280mm-radiator aan de voorkant en een 240mm-variant aan de bovenkant. Verder passen er twee 3,5"- en vier 2,5"-drives in de behuizingen. De Mini-behuizingen zijn 396mm diep, 205mm breed en 406mm hoog.

De twee Nano-varianten zijn bedoeld voor mini-ITX-moederborden. Beide varianten bieden plaats voor zes 120mm-fans of drie 140mm-fans. Fractal levert de cases met een 140mm-fan aan de voorkant en een 120mm-fan aan de achterkant. De voorkant biedt daarnaast ruimte voor een 240mm- of 280mm-radiator voor waterkoeling. Gebruikers kunnen maximaal een 3,5"-hdd en drie 2,5"-drives in de Nano-behuizingen installeren. De Nano-behuizingen zijn 396mm diep, 206mm breed en 361mm hoog.

De cases hebben verder allemaal een verwijderbaar bovenpaneel voor makkelijkere toegang tot de geïnstalleerde hardware en kabelmanagement. De Nano- en Mini-varianten kunnen beide gpu's met een maximale lengte van 331mm en cpu-koelers met een maximale hoogte van 167mm huisvesten. De Meshify 2-behuizingen komen beide beschikbaar in het zwart en wit, allebei met een glazen zijpaneel. De Define 7 komt alleen beschikbaar in het zwart, met de keuze tussen een glazen zijpaneel of een 'gesloten' zijpaneel.

De Mini-varianten kosten allemaal 110 dollar en de Nano-behuizingen krijgen een adviesprijs van 100 dollar. Een woordvoerder van Fractal zegt tegen Tweakers dat het bedrijf geen europrijzen bekendmaakt vanwege fluctuaties in de wisselkoers.