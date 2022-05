Fractal Design brengt Nano- en Compact-versies van Torrent-behuizing uit

Fractal Design introduceert kleinere versies van zijn Torrent-behuizing. Net als de grote variant is het ontwerp gericht op airflow en worden de behuizingen geleverd met 180mm-fans. De Nano-behuizing is gemaakt voor luchtgekoelde mini-ITX-builds.

Fractal Design maakt uitvoeringen met panelen van gehard glas en uitvoeringen met dichte zijpanelen. Alle varianten zijn voorzien van 180x38mm-fans. De varianten met doorzichtige zijpanelen krijgen ARGB-fans. Het op airflow gerichte ontwerp van de Torrent Nano en Compact is vergelijkbaar met dat van de grotere Fractal Design Torrent die vorig jaar uitkwam.

Fractal Design Torrent Nano

De Torrent Nano is een vrij ruime mini-ITX-behuizing, waar een ATX-voeding in past. Aan de voorkant zit één 180mm-ventilator en er is ruimte voor een 3,5"-hdd of twee 2,5"-ssd's. Volgens de fabrikant is de positie van de videokaart vlak boven de luchtintake aan de onderkant. De behuizing heeft brackets om de gpu recht te houden en aan de voorkant en onderkant zitten stoffilters.

Fractal Design Torrent Compact

In de Torrent Compact passen ATX-moederborden, maar de behuizing is met een inhoud van zo'n 47 liter een stuk compacter dan de reguliere Torrent-uitvoering, die een volume van bijna 70 liter heeft. Deze uitvoering wordt geleverd met twee 180mm-fans aan de voorkant en de Nexus 9P Slim PWM-fanhub. Als er een mATX-moederbord wordt gebruikt, kunnen de twee fans ook aan de onderkant geplaatst worden. Net als de Nano-uitvoering heeft het Compact-model stoffilters aan de voor- en onderkant en een bracket om de gpu te ondersteunen.

Fractal Design brengt vier uitvoeringen uit van de twee kasten. De Torrent Nano kost 116 euro met dichte panelen en maximaal 137 euro met zijpanelen van gehard glas en een ARGB-fan. De Compact-uitvoering heeft prijzen van 137 tot 169 euro.

Torrent Nano-uitvoering Prijs Torrent Compact-uitvoering Prijs Black TG Dark Tint 125,99 euro Black TG Dark Tint 149,99 euro Black TG RGB Light Tint 136,99 euro Black TG RGB Light Tint 168,99 euro White TG Clear Tint 125,99 euro White TG Clear Tint 147,99 euro Solid 115,99 euro Solid 136,99 euro