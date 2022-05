'Microsoft wil beveiligingsbedrijf Mandiant overnemen'

Microsoft zou interesse hebben om beveiligingsbedrijf Mandiant over te nemen. De softwaregigant praat daarover met het securitybedrijf. Mandiant is sinds vorig jaar onafhankelijk, nadat moederbedrijf FireEye het van de hand had gedaan.

Microsoft zou inmiddels gesprekken met Mandiant hebben gehouden, zeggen bronnen tegen Bloomberg. Details over een eventuele deal zijn nog niet bekend. Mandiant zou na het nieuws in waarde zijn gestegen naar 3,76 miljard euro. Microsoft zou interesse hebben in het bedrijf, omdat het de laatste jaren steeds meer investeert in securitybedrijven. Een analist van Bloomberg zegt dat Microsoft door de overname nog meer wil inzetten op cloudsecurity. Microsoft zou via de analyses van Mandiant meer inzicht willen krijgen in hackaanvallen.

Mandiant is een bedrijf dat onder andere beveiligingsonderzoek doet, maar ook computer emergency response teams levert. Die CERT's kunnen worden ingezet bij bedrijven die worden getroffen door cyberaanvallen. Mandiant was bijvoorbeeld betrokken bij een ransomwareaanval op Colonial Pipeline in de VS in 2021.

Mandiant werd in 2013 overgenomen door beveiligingsbedrijf FireEye en verzorgt sindsdien een belangrijk deel van de CERT's. FireEye verkocht een groot deel van zijn Products-portfolio vorig jaar aan een investeringsmaatschappij. Het bedrijf ging sindsdien verder als Mandiant.