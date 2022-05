Microsoft zegt dat Teams vijftig procent efficiënter is geworden

Videobelplatform Teams is volgens Microsoft inmiddels vijftig procent efficiënter dan een jaar geleden. Het bedrijf zegt daar de afgelopen maanden veel focus op te hebben gelegd waardoor de app in heftige gebruiksgevallen zeker de helft sneller is geworden.

Microsoft zegt dat het het verbruik van Teams met tot vijftig procent heeft weten terug te dringen in extreme gevallen. Dat is bijvoorbeeld als gebruikers een videogesprek met tien personen opzetten waarbij iedereen zijn of haar camera aan heeft staan. Het bedrijf zegt voornamelijk aandacht te hebben besteed aan camera-optimalisaties. Ook is de code die zorgt voor belichting en witbalans geoptimaliseerd.

Een andere belangrijke stap om de app efficiënter te maken is volgens Microsoft dat beelden anders gerenderd worden. Aanvankelijk werden alle videostreams apart van elkaar gerenderd. Later is de app daarom verbeterd en wordt een grid van drie bij drie videostreams als één videobeeld gerenderd.