Microsoft Teams krijgt muziekmodus en muziekdetectie voor betere kwaliteit

Microsoft voegt een high fidelity-modus toe aan Teams, voor gebruikers die muziek willen laten horen via de videoconferentiesoftware. Teams krijgt ook een functie om muziek te detecteren, waarna gebruikers de tip krijgen om de hifimodus in te schakelen.

Volgens Microsoft is de audiokwaliteit in Teams standaard geoptimaliseerd voor gesprekken met een zo laag mogelijke bitrate. Als deelnemers in een meeting muziek willen laten horen of een instrument spelen, zou dat niet goed tot zijn recht komen.

Daarom krijgt Teams een hifimodus en muziekdetectie. Als die ingeschakeld is, kan Teams tijdens een gesprek waarnemen of er opzettelijk muziek wordt gespeeld. Gebruikers krijgen dan de optie om de hifimodus in te schakelen, waarmee de geluidskwaliteit voor muziek wordt verbeterd.

Teams gebruikt al geluidsonderdrukking op basis van machinelearning. Als er tijdens een gesprek muziek of ander lawaai op de achtergrond klinkt, probeert de software dat weg te filteren. De muziekdetectiefunctie en de pop-up voor het inschakelen van de hifimodus zijn ook bedoeld om niet per ongeluk muziek weg te filteren.

Microsoft zegt dat het een neuraal netwerk genaamd MusicNet heeft getraind met meer dan een miljoen audioclips. Dat zou ervoor moeten zorgen dat Teams goed is in het onderscheiden van muziek van ander lawaai. Microsoft wil niet dat de pop-up verschijnt als er geen muziek wordt gespeeld en heeft als doel gesteld dat het percentage valse positieven niet hoger dan 0,1 procent mag zijn. Details over de totstandkoming van MusicNet heeft Microsoft gepubliceerd in een paper.

Volgens Microsoft is de hifimodus ook geschikt om de kwaliteit van gesprekken te verbeteren en om medische audiosignalen beter door te geven. Automatische muziekdetectie zou 'in de komende maanden' beschikbaar moeten zijn voor alle Teams-gebruikers.