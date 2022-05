Zakelijke Teams-gebruikers kunnen voortaan ook chatten met gratis gebruikers

Zakelijke gebruikers van Microsoft Teams kunnen voortaan chatten en videobellen met andere gebruikers van buiten hun organisatie. Dat kan ook met gebruikers die een persoonlijk account gebruiken.

De functie is vanaf donderdag beschikbaar, zegt Microsoft. Het wordt in Teams mogelijk voor gebruikers met een betaald abonnement, bijvoorbeeld binnen een organisatie, om een gesprek te starten met gebruikers van buiten die organisatie. Voorheen was het alleen mogelijk om een gesprek te starten met gebruikers binnen de eigen organisatie of andere gebruikers met een betaald abonnement. Nu komen daar ook Teams-gebruikers bij met een persoonlijk account waar ze niet voor betalen.

Gebruikers kunnen anderen uitnodigen via hun e-mailadres of telefoonnummer. Dat kunnen zowel de betalende als de gratis gebruikers doen. Gratis gebruikers kunnen ook worden toegevoegd aan groepsgesprekken. Beheerders van zakelijke abonnementen hebben de mogelijkheid die optie per gebruiker te blokkeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld voorkomen dat buitenstaanders de directeur van een organisatie uitnodigen voor een gesprek.