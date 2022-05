Volkskrant: overheid gaf 886.000 euro uit aan ontwikkeling van videobelplatform

De Nederlandse overheid liet aan het begin van de coronacrisis een eigen videobelplatform ontwikkelen. Dat gebeurde zonder aanbesteding, kostte 886.000 euro, en werd nooit in gebruik genomen, schrijft de Volkskrant.

Het project heette het Dutch Secure Mobile Communication Platform, schrijft de Volkskrant. Dat werd gebouwd door een stichting die eind 2019 werd opgericht door een ambtenaar van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Die stichting, New Trust Foundation, kreeg na het begin van de coronacrisis een opdracht om een eigen videovergaderplatform op te zetten. De ontwikkeling werd weer uitbesteed aan een commercieel bedrijf genaamd X-Systems.

Het platform was volgens de Volkskrant bedoeld als veilig alternatief voor Zoom. X-Systems zegt tegen de krant dat het platform op Nederlandse servers draait, maar dat de gebruiksvriendelijkheid nog te wensen over laat. Zo is het inlog- en verificatieproces voor deelnemers van vergaderingen ingewikkeld. Volgens het bedrijf is het platform wel veilig en ook klaar voor gebruik, maar uiteindelijk is het nooit in gebruik genomen.

Opvallend is dat er geen aanbesteding is gedaan voor het project. De stichting werd zonder aanbesteding aangesproken 'vanwege de tijdsdruk'. De overheid betaalde 886.000 euro aan de stichting. Daarvan ging volgens de krant 440.000 euro naar X-Systems voor de bouw van het platform. Ook dat ging niet via een aanbesteding. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk onder valt, erkent tegenover de Volkskrant dat het proces via een aanbesteding had moeten gaan. "Het is ongelukkig dat de stichting een overeenkomst is aangegaan met het bedrijf van een van haar eigen bestuursleden, ondanks dat dit enkel heeft geleid tot een prototype. De inhuur van deze ondernemer had aanbesteed moeten worden", zegt een woordvoerder tegen de krant.