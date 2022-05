'Facebooks cryptoplatform Diem wordt verkocht aan bank'

De Diem Association, Facebooks cryptovalutaconsortium, heft zichzelf op. Het bedrijf verkoopt zijn technologie aan een Amerikaanse bank. Daarmee lijkt Facebooks veelbesproken cryptocoinproject ten einde te komen.

Het consortium zou zichzelf opheffen en de meeste onderdelen verkopen aan de Californische Silvergate Capital-bank, schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen. Silvergate had eerder al een deal met Diem gesloten om verschillende stablecoins uit te geven. Hoeveel geld er met de deal gemoeid gaat is niet bekend. Verdere details noemt de krant ook niet.

Met de verkoop lijkt er een einde te komen aan het cryptovalutaproject dat Facebook, dat inmiddels Meta heet, in 2019 begon. Facebook richtte toen Libra op met het doel om een eigen cryptomunt op te zetten. Dat moest een stablecoin worden waarmee gebruikers konden betalen op Facebooks platformen. Later haakten grote namen zoals Mastercard, PayPal en banken aan bij het project.

Het cryptovalutaproject was vanaf de eerste dag al controversieel. De politiek begon al snel over regulering. Later stapten grote partners uit het project. In december 2020 veranderde de Libra Association van naam. Sindsdien heet het consortium van overgebleven bedrijven de Diem Association. Die had als plan om niet een, maar meerdere stablecoins uit te brengen. Het project heeft naast wat experimenten nooit een definitieve munt uitgebracht. Wel bracht Meta vorig jaar de Novi-wallet uit om met andere stablecoins te kunnen handelen.