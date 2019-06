Politici uit Europa en VS willen streng toezicht op Facebooks Libra-betaalmiddel

Facebook heeft dinsdag het Libra-betaalmiddel en de Calibra-dienst onthuld. De introductie kan rekenen op nogal wat zorgen van politici uit Europa en de VS. Zij roepen op tot streng toezicht. Een belangrijke Amerikaanse Democraat wil dat Facebook de plannen in de ijskast zet.

De Democratische voorzitter van de House Financial Services Committee Chairwoman, Maxine Water, verzoekt Facebook om 'in te stemmen met een moratorium op elke beweging voorwaarts bij het ontwikkelingen van een cryptomunt, totdat het Amerikaanse Congres en toezichthouders de kans hebben zaken te onderzoeken en actie te ondernemen', schrijft ze in een verklaring die Reuters publiceert. Volgens haar heeft Facebook herhaaldelijk minachting getoond voor de bescherming en het zorgvuldig gebruik van data. In haar verklaring roept ze op Facebook-leidinggevenden op over Libra te komen getuigen voor het Congres. Het is nog onduidelijk of dat gaat plaatsvinden en zo ja, wanneer.

Een Democratische senator van de Senate Banking Committee was nog scherper in zijn kritische houding. Sherrod Brown zegt dat Facebook nu al 'te groot en machtig is en het bedrijf heeft die macht gebruikt om gebruikersdata te exploiteren zonder hun privacy te beschermen. We kunnen niet toestaan dat Facebook een risicovolle nieuwe cryptomunt gaat uitbrengen vanuit een Zwitsers bankbedrijf zonder toezicht'. Hij wil dat financiële toezichthouders streng toezicht gaan houden om er zorg voor te dragen dat gebruikers beschermd worden. Een woordvoerder van Facebook heeft tegen The Verge gezegd dat het bedrijf uitziet naar het beantwoorden van vragen van beleidsmakers.

Ook vanuit Europa zijn kritische geluiden te horen vanuit verschillende politici. De Franse minister Bruno Le Maire gaf aan dat het 'uitgesloten' is dat Libra een soevereine munteenheid wordt, schrijft Bloomberg. 'Dat kan en mag niet gebeuren', zei de minister tijdens een radio-uitzending. Hij roept de directeuren van de centrale banken van de G7-landen op om snel met een rapport te komen. Le Maire is onder meer bezorgd over privacy, witwassen en het financieren van terrorisme. Markus Ferber, een Duits lid van het Europarlement, stelt dat Facebook met het Libra-betaalmiddel een schaduwbank kan worden en dat toezichthouders het proces heel scherp in de gaten moeten houden.

Facebook onthulde dinsdag het Libra-betaaldmiddel en de Calibra-dienst. Het idee is dat gebruikers via een app elkaar net zo eenvoudig kunnen betalen als het sturen van berichten. WhatsApp en Facebook Messenger krijgen hier vanaf 2020 ondersteuning voor. Het Libra-betaalmiddel is gebaseerd op de gelijknamige opensourceblockchain, terwijl Calibra de portemonnee-implementatie voor Libra is.