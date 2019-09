Europese Centrale Bank: lat voor goedkeuring Facebook Libra ligt hoog

De lat voor goedkeuring van de door Facebook ontwikkelde munteenheid Libra in de Europese Unie ligt hoog, zo zegt een bestuurder van de Europese Centrale Bank. Facebook-medewerkers gaan maandag in Zwitserland in gesprek over de plannen met Libra.

De bestuurder van de Europese Centrale Bank, Benoît Coeuré, zegt dat overheden bang zijn dat Libra monetaire systemen instabiel maakt en centrale banken van lidstaten van de EU ondermijnt, schrijft The Financial Times. Onder meer de Franse minister van financiën vindt dat Facebook Libra in de EU niet zou mogen uitbrengen onder de huidige omstandigheden.

Volgens critici zijn er risico's met betrekking tot witwassen en het financieren van onder andere terrorisme, naast mededingingsbezwaren. Officieel zit de in Genève, Zwitserland gevestigde non-profitorganisatie Libra achter het betaalmiddel, maar Facebook is de drijvende kracht erachter en heeft concrete plannen het betaalmiddel te gebruiken op zijn platform.

De virtuele munteenheid krijgt een reserve van een collectie van banktegoeden 'in valuta van stabiele centrale banken', wat de stabiliteit moet garanderen. Eerder deze week schreef Coindesk dat de Libra Association de Libra in Zwitserland als betaalsysteem wil registreren. Facebook kondigde Libra in juni aan.