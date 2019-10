PayPal keert Libra-project inderdaad de rug toe

PayPal stapt inderdaad uit Facebooks Libra-project. De betalingsverwerker geeft niet echt een duidelijke verklaring voor de zet, maar bronnen van The Financial Times stelden op vrijdag dat PayPal zich zorgen maakt over de witwasmogelijkheden en de algehele weerstand tegen Libra.

PayPal laat in een reactie aan onder andere Engadget weten dat het er op dit moment voor kiest om "zich te blijven focussen op het toegankelijk maken van betaaldiensten voor onderbediende bevolkingsgroepen". De bron van The Financial Times stelde overigens wel dat PayPal op een later moment mogelijk nog wel mee gaat doen met het Libra-project.

In het bericht van The Financial Times stond ook dat Mastercard en Visa hun bedenkingen hadden over Libra. Echter, zij waren in tegenstelling tot PayPal afgelopen donderdag wel aanwezig bij een belangrijke vergadering over Libra en tot op heden hebben die twee partijen dan ook nog niet de handdoek in de ring gegooid. Frankrijk en de ECB hebben zich al zeer kritisch geuit over Libra.

In een serie tweets reageert het Libra-project wel op het nieuws, maar ook daar wordt weinig inhoudelijks gemeld. Erkend wordt dat de weg naar een nieuw mainstream betaalsysteem 'niet makkelijk' is en dat ieder bedrijf 'zijn eigen inschatting' moet maken met betrekking risico-analyse. Wel stelt Libra dat het snel details zal onthullen over de '1500 entiteiten' die 'sterke interesse hebben in deelname'.

Facebook kondigde Libra in juni aan. Officieel is een in Zwitserland gevestigde non-profitorganisatie verantwoordelijk voor het betaalmiddel, maar het initiatief ligt bij Facebook, dat het betaalmiddel wil gebruiken op zijn platform. Andere partijen die steun toezegden bij de aankondiging zijn eBay, Spotify, Uber, Lyft en Vodafone.