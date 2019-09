Demonstranten Hongkong gebruiken veelvuldig chatapp die via meshnetwerken werkt

De demonstranten in Hongkong gebruiken massaal Bridgefy, een app die een meshnetwerk opzet via bluetooth en daarop instant messages verspreidt. De app heeft geen internettoegang nodig en schakelpunten in het meshnetwerk kunnen de berichten niet lezen, volgens de makers.

Forbes sprak daarover Bridgefy-ceo Jorge Rios. De toename in gebruikersaantallen valt samen met het gaandeweg gewelddadiger worden van de situatie in Hongkong, begin augustus. Rios stelt ook dat de downloadpiek zich in Hongkong bevindt. De stad zou goed zijn voor 60.000 installaties in de afgelopen zeven dagen. Volgens de Bridgefy-ceo gebruiken de actievoerders de app omdat de autoriteiten toegang tot internet aan banden leggen en omdat ze vrezen dat het andere verkeer afgetapt wordt. Mogelijk speelt ook de roep om anonimiteit mee.

Bridgefy kan binnen honderd meter een bericht direct naar de beoogde ontvanger sturen en in de meshmodus is de afstand alleen beperkt door de aanwezige hoeveelheid apparaten en hun plaatsing. Theoretisch zouden kilometers daarmee makkelijk te overbruggen moeten zijn. Ook is er de mogelijkheid om een broadcast-bericht te sturen naar iedere Bridgefy-gebruiker binnen bluetoothbereik, zonder dat die in de contactenlijst staat.

De app is niet de enige in zijn soort. De TU Delft werkt bijvoorbeeld al jaren aan een vergelijkbare app die via bluetooth of nfc te verspreiden is en die te vermommen is als bijvoorbeeld calculator. Ook Oppo werkt aan p2p-communiceren tussen smartphones zonder internetverbinding, al speelt anonimiteit hier geen rol en lijkt het meer voor noodsituaties bedoeld.