OM verdenkt ex-agent van ongeoorloofd doorzoeken politiedatabase

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur tegen een politieagent die jarenlang honderden keren ongeoorloofd informatie opzocht in de politiedatabase. Het OM eist ook dat de agent zijn werk vijf jaar niet meer mag doen.

De voormalige hoofdagent van de eenheid Den Haag zou tussen januari 2015 en juni 2017 ruim dertienhonderd keer data hebben opgezocht in het informatiesysteem van de politie. Hij bekeek onder andere informatie over personen en zocht kentekens op. De man printte de informatie vaak en nam die mee naar huis, zegt het OM. De officier van justitie heeft een werkstraf van 240 uur tegen hem geëist vanwege computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. Ook wil de officier dat de man vijf jaar lang geen publiek ambt meer mag uitoefenen.

De Rijksrecherche startte in februari 2017 een strafrechtelijk onderzoek naar het gedrag van de man. Het 'grote aantal bevragingen' die hij deed in het systeem, viel op. Niet alleen haalde hij veel informatie uit het systeem, hij deed dat ook buiten werktijden. Dat gebeurde ruim vijfhonderd keer. De man bekeek ook informatie die helemaal niet relevant was voor zijn werk, bijvoorbeeld over zijn vriendin.