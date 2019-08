Minister wil geen verbod op anonieme prepaid simkaarten in Nederland

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid wil voorlopig geen verbod op anonieme prepaid simkaarten. Hij blijft daarmee bij eerdere beslissingen van het ministerie. Volgens de minister levert zo'n verbod weinig op.

De minister geeft met zijn mededeling antwoord op vragen van VVD'er Jeroen van Wijngaarden. Die wilde eerder dit jaar weten of de minister een verbod zag zitten voor prepaid simkaarten die makkelijk te koop zijn in de winkel. Zulke simkaarten zouden 'veelvuldig door criminelen worden gebruikt'. Van Wijngaarden wil dat Grapperhaus kijkt naar de mogelijkheid om anonieme kaarten alleen nog maar verkrijgbaar te maken met identificatie.

Grapperhaus wijst op een eerder onderzoek uit 2017, toen voormalig minister van Justitie Van der Steur al liet weten niets in zo'n maatregel te zien. Grapperhaus blijft achter die conclusies staan, schrijft hij in zijn brief. Hij staat daarin niet alleen: ook het Openbaar Ministerie, de politie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het ministerie van Economische Zaken denken niet dat een registratieplicht leidt tot betere opsporing van criminelen.

In landen waar wel een registratieplicht geldt voor het kopen van prepaid simkaarten, blijkt dat die makkelijk te omzeilen is. Kopers gebruiken dan valse identiteiten of 'katvangers', mensen die ze namens hen kopen. Ook zouden gebruikers veel alternatieven hebben om anoniem te communiceren.