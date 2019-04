Android krijgt wellicht mogelijkheid om gesprekken op te nemen en te forwarden

Google lijkt van plan te zijn om een mogelijkheid in Android te introduceren waarbij telefoongesprekken opgenomen kunnen worden. Ook moet het mogelijk worden om binnenkomende gesprekken te forwarden naar een andere simkaart.

De nieuwe functies zijn door Google niet groots aangekondigd, maar de plannen vallen wel af te leiden uit berichten die op een Android-ontwikkelplatform zijn geplaatst, zo ontdekte XDA Developers. Een van de nieuwe gespreksfuncties is een mogelijkheid om, in een smartphone met dual sim, een binnenkomend gesprek van de ene naar de andere simkaart te forwarden. Dit zou bijvoorbeeld handig kunnen zijn in het geval een van de simkaarten in de smartphone niet is ingeschakeld.

Daarnaast overweegt Google om het opnemen van telefoongesprekken mogelijk te maken in een toekomstige versie van Android. Hiervoor zou een api beschikbaar moeten komen, maar Google stelt dat het vanwege privacy- en beveiligingsbezwaren dit nog wel moet uitwerken. Daardoor is ook nog niet bekend wanneer de opnamefunctionaliteit beschikbaar moet komen. Eerder heeft Google nog mogelijkheden om gesprekken op te nemen in Android geblokkeerd.

Wanneer de nieuwe gespreksfuncties uit moeten komen is nog niet duidelijk, al is wel bekend dat ze niet in Android-versie Q terecht zullen komen; mocht Google de plannen doorzetten, dan verschijnen de functies in een toekomstige versie van Android.