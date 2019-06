Code in Android Q bèta hint naar scherm dat altijd aan blijft bij bekijken

Android Q krijgt mogelijk een functie waarbij het scherm altijd aan blijft staan als de gebruiker ernaar kijkt. Deze 'Screen attention' zit in een bèta-versie van het nieuwe besturingssysteem, en maakt gebruik van de camera om in de gaten te houden of een gebruiker naar het toestel kijkt.

XDA Developers ontdekte code voor de functie in een previewversie van het mobiele OS. De functie heet 'Screen attention' en is onderdeel van adaptive sleep, een functie die al in eerdere bèta's van Android Q zat.

In de code is te zien hoe het scherm van de telefoon aan blijft staan als de gebruiker langere tijd naar het scherm kijkt. Daardoor dimt het scherm niet en gaat de telefoon niet in de slaapstand als de gebruiker bijvoorbeeld een artikel leest. In de code is te zien hoe de feature in het instellingenmenu aan- en uitgezet kan worden. Het lijkt erop dat de feature voorlopig alleen in de Pixel-telefoons van Google verschijnt, maar mogelijk komt het later ook beschikbaar op andere toestellen.