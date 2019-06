NASA maakt International Space Station beschikbaar voor commerciële bedrijven

NASA gaat het International Space Station openstellen voor commerciële bedrijven en voor astronauten. Bedrijven mogen zo allerlei activiteiten uitvoeren in het ISS, zoals het filmen van reclamevideo's, of het koppelen van nieuwe modules aan het ruimtestation.

Het Amerikaanse ruimteagentschap kondigde het plan vrijdagmiddag aan. Onder de nieuwe plannen kunnen bedrijven delen van het ISS afhuren voor het maken of testen van hun producten, maar het ook gebruiken 'voor marketing'. Daarbij mogen ze ook filmen en de hulp vragen van NASA-astronauten.

Het wordt ook mogelijk om astronauten naar het ruimtestation te brengen. Die moeten dan wel zelf naar het station zien te komen; ze kunnen daarvoor aankloppen bij Rusland, of bij bedrijven zoals SpaceX, Boeing of Sierra Nevada Corp. Bemande missies mogen in 2020 van start gaan. Bedrijven krijgen ook de mogelijkheid een eigen module aan de Amerikaanse Harmony-module te koppelen. Die moet dan wel verplicht een dockingpoort krijgen voor vrachtschepen. NASA heeft twaalf bedrijven een haalbaarheidsstudie laten doen naar het ontwerpen van zulke modules.

De toegang tot het ISS is niet onbeperkt. Er mag slechts 175 kilo per jaar aan commerciële vracht naar het station, en NASA-astronauten mogen maximaal negentig uur per jaar meewerken aan experimenten. Ook mogen ruimtetoeristen niet langer dan dertig dagen in het station verblijven. De toeristen moeten ook betalen voor het verblijf aan boord. Dat kost 11.250 dollar per dag voor de life support-systemen en gebruik van het toilet, en 22.500 dollar per dag voor eten, zuurstof, en het gebruik van sportapparatuur. Daarnaast moeten bedrijven 50 dollar per gigabyte betalen als zij data naar de aarde sturen, en kost stroom 42 dollar per kilowattuur.

De landen van het ISS hebben altijd nauw samengewerkt met de private industrie, maar dat was altijd aan strenge regels gebonden. Bedrijven die hun producten in microzwaartekracht wilden testen mochten dat alleen als daar een educatieve of wetenschappelijke component aan zat. Sinds een paar jaar werkt met name NASA steeds meer samen met commerciële bedrijven voor het bevoorraden van het ruimtestation, maar ook dat gebeurt allemaal in opdracht van het ruimteagentschap zelf. Met de nieuwe regels zouden bedrijven zoals Boeing en SpaceX ook zelf toeristen naar het ISS mogen brengen.

Ruimtetoerisme is ook al jaren onderdeel geweest van het ISS, maar ook dat ging niet nooit van harte. Er zijn enkele 'toeristen' in het ruimtestation geweest, zoals de miljardair Dennis Tito die er in 2001 acht dagen verbleef. Sindsdien zijn er enkele andere toeristen in het station geweest die Rusland enkele miljoenen betaalden voor een ritje met een Sojoez-raket. Dat werd door de andere landen gedoogd omdat Rusland sinds 2011 het enige land is dat nog astronauten naar het station kan brengen. Het is nog niet duidelijk wat de relatie met de andere landen in dit plan is.