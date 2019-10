Eerste ruimtewandeling met enkel vrouwen vindt plaats

De eerste ruimtewandeling met enkel vrouwen heeft vrijdag plaatsgevonden. Astronauten Christina Koch en Jessica Meir verlieten het International Space Station om buiten een batterij te vervangen, en schreven daarmee geschiedenis.

Koch en Meir verlieten het ruimtestation via de Quest-luchtsluis om 13.50 Nederlandse tijd. Tijdens de EVA vervingen de astronauten een batterij aan de buitenkant van het station die vorig weekend stuk ging. In totaal duurt de ruimtewandeling zo'n 6,5 uur.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Extravehicular Activity, ofwel een ruimtewandeling, plaatsvindt die volledig uit vrouwen bestaat. Vrouwen hebben al wel eerder ruimtewandelingen gedaan, maar altijd samen met mannen. Ruimtewandelingen worden vrijwel altijd door twee astronauten gedaan, op een handvol keren na. Van de 565 astronauten die ooit in de ruimte zijn geweest hebben slechts 14 vrouwen een ruimtewandeling gedaan.

Christina Koch zit sinds maart in het ISS, Jessica Meir vloog daar eerder deze maand naartoe. De vrouwelijke ruimtewandeling zou aanvankelijk al een paar maanden geleden plaatsvinden. Tijdens die ruimtewandeling zou naast Koch een andere astronaut, Anne McClain, naar buiten gaan. Uiteindelijk werd McClain vervangen door Nick Hague. Dat kwam omdat het ruimtepak waarin McClain zou werken te groot bleek te zijn voor haar.