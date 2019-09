Laatste Sojoez-FG-raket is op weg richting International Space Station

Drie astronauten zijn na een succesvolle Sojoez-lancering op weg naar het International Space Station. Zij stegen woensdagmiddag op vanaf de Baikonoer-lanceerbasis in Kazachstan. Het is de laatste vlucht van de huidige Sojoez-generatie.

De raket steeg op om 15.57 uur Nederlandse tijd vanaf de Kazachstaanse steppe. Aan boord zijn de Amerikaanse Jessica Meir, de Russische Oleg Skripochka, en Hazza Al Mansouri uit de Verenigde Arabische Emiraten. Als alles naar behoren verloopt koppelen de astronauten hun capsule zes uur later aan het internationale ruimtestation.

De lancering is in meerdere opzichten opvallend. Zo is het de laatste missie van de Sojoez-FG. Daar zijn er in totaal 70 van de lucht in geschoten. De raket bestaat al sinds 2001, toen Roskosmos besloot de oude Sojoez-U te upgraden. Een nieuwe raket, de Sojoez 2, zou onder andere een automatisch vluchtcontrolesysteem krijgen. De andere ISS-partners, te weten Amerika, Europa, Canada en Japan, wilden echter niet dat zulke nieuwe en ongeteste technologie zou worden gebruikt om aan het ISS te koppelen. Daarom besloot Rusland de Sojoez-FG te bouwen, een tussenweg tussen de Sojoez-U en de Sojoez 2. Naast een nieuw vluchtsysteem heeft de Sojoez-FG ook krachtigere motoren. Van alle 70 missies met de raket ging er slechts één mis. Dat gebeurde in oktober 2018, toen Sojoez-MS10 een noodlanding moest maken.

Ook schrijft één van de passagiers geschiedenis. Hazza Al Mansouri is de eerste astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij werd in september vorig jaar uitgekozen als één van de twee astronauten uit het land. Samen met Sultan Al Nayadi werd Al Mansouri deel van het astronautenprogramma van het land. Hij blijft niet lang in het ISS; zijn missie duurt slechts acht dagen. In die tijd doet Al Mansouri wetenschappelijke experimenten en neemt hij boomzaden mee die na zijn thuiskomst in zijn land worden geplant.