Tetris Effect-uitgever toont 'mensenmassasimulator' Humanity voor PlayStation 4

Game-uitgever Enhance heeft in samenwerking met tha ltd. de game Humanity aangekondigd. Dit PlayStation 4-spel lijkt een soort mensenmassasimulator met mogelijke puzzel- en rts-elementen. De game komt in 2020 uit en biedt optionele ondersteuning voor PlayStation VR.

Humanity is aangekondigd tijdens de State of Play-presentatie van Sony. Afgaande op de eerste gameplaybeelden lijkt Humanity een soort physics-based puzzelspel te worden. Daarnaast bevat de game een soort gevechtsmodus waarbij twee groepen mensen tegenover elkaar worden gezet, waarbij wellicht ook rts-achtige gameplay aan de orde is. Het spel wordt ontwikkeld door tha ltd, een bedrijf dat geen gamestudio is. Enhance, de maker van Tetris Effect en Rez, is de uitgever van het spel. Deze uitgever helpt ook bij de ontwikkeling van Humanity.

Volgens Yugo Nakamura, de oprichter van ontwikkelaar tha ltd, is Humanity een soort simulator van menselijk gedrag. Hij werd geïnspireerd door grote groepen vogels en hun zwermgedrag. Hij vroeg zich daarbij af hoe ze hun groepsbewegingen zo vloeiend en moeiteloos uitvoerden. Vervolgens stelde hij zichzelf de vraag: Hoe zou een bovenmenselijk wezen mensachtig groepsgedrag interpreteren? Hij begon met het verzamelen van data over groepsgedrag. 'Gelukkig woon ik in Tokio, waar mensenmassa's veel voorkomen.'

Nakamura wil vooral uitzoeken hoe de menselijkheid eruit zou zien voor een buitenstaande vorm van intelligentie. Hij stelde zich daarbij de vraag hoe deze wezens bijvoorbeeld zouden kijken naar fenomenen van menselijk gedrag, zoals influencers, tweetstorms en andere sociale media-verschijnselen. Maar ook bijvoorbeeld dictators die aan de macht komen en worden afgezet, waarna er een nieuwe dictator aan de macht komt.

Tha is geen gamestudio. In plaats daarvan is het een team van ontwerpers en technici die samen een breed scala aan computermedia produceren, waaronder webcontent, applicaties, installaties en video's. Nakamura vertelt dat hij vroeger architect wilde worden en dat games tegenwoordig het dichtst bij architectuur liggen in de moderne digitale media. Door het gebrek aan ervaring met games wist het team niet hoe ze de game uit moesten brengen, totdat ze een demo lieten zien aan een medewerker van Enhance. Enkele maanden later nam Enhance contact op met tha, waarna de samenwerking begon.

Er is nog weinig bekend over de game. Zo is niet duidelijk hoe spelers de mensenmassa's moeten besturen en binnen welk genre de game valt. Een exacte releasedatum is ook nog niet bekend. De game moet in de loop van volgend jaar op de markt komen voor de PlayStation 4.