'Schilder-rpg' Eastshade komt in oktober uit voor PlayStation 4 en Xbox One

Eastshade komt op 21 oktober naar de PlayStation 4 en de Xbox One. De game speelt zich af op een gelijknamig eiland waar gamers worden geacht locaties van het eiland te schilderen. Het spel kwam eerder dit jaar al uit op de pc.

In Eastshade spelen gamers als een rondreizende schilder die probeert de laatste wens van zijn moeder te vervullen door haar favoriete locaties vast te leggen op canvas. Gaandeweg leren spelers andere personages kennen die meer vertellen over het eiland.

Anders dan gebruikelijk in rpg's bevat Eastshade geen bloed of geweld. De game focust zich op serene omgevingen en artistieke uitlatingen. Het spel bestaat volgens de makers uit een open wereld met meerdere side quests, omvangrijke bossen, grote steden, pittoreske dorpjes en uitgebreide landschappen.

Spelers hoeven de landschappen niet daadwerkelijk zelf op een wit doek te schilderen. In plaats daarvan maken spelers een compositie en doet de game de rest. Deze schilderijen kunnen worden gegeven aan eilandbewoners, of worden bewaard voor de verhaallijn.

Eastshade is gemaakt door Danny Weinbaum, die voorheen als environment artist werkte bij ontwikkelaar Sucker Punch. In 2014 ging hij daar weg en richtte hij Eastshade Studios op, om aan zijn eigen project te werken. Eastshade kwam in februari al uit op Steam. Daar is de game momenteel te koop voor 21 euro. De prijs van de consoleversie is nog niet bekendgemaakt.