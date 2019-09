Ultimaker breidt gamma uit met nieuwe S3 3d-printer en S5 Pro Bundle

Het Nederlandse Ultimaker heeft de S3 aan zijn productgamma toegevoegd, een desktop-3d-printer die geschikt is voor het printen met composieten. Daarnaast introduceert het bedrijf de S5 Pro Bundle, bestaande uit de S5 3d-printer, het S5 Material Station en de nieuwe S5 Air Manager.

De Ultimaker S3 beschikt over aanvoerwielen van gehard staal en kan worden voorzien van een CC print core. Dit stelt gebruikers in staat om vrijwel elk filament van 2,85mm te printen, zoals pla oftewel polylactide, abs plastic, nylon en composietmaterialen.

De S3 leent zich volgens Ultimaker om nieuwe producten te ontwerpen en te testen, maar ook om modellen en onderdelen voor eindgebruik te produceren. Het bredere bereik van de printkop zou daarbij zorgen voor een optimale benutting van de printruimte. Het toestel heeft een touchinterface en komt met vooraf gedefinieerde printinstellingen.

Flow-sensoren meten de doorvoer van het filament en pauzeren een printtaak wanneer een filamentspoel in de Ultimaker S3 opraakt. Op die manier kunnen gebruikers direct materiaal bijvullen en de printopdracht voltooien. Andere specificaties van de S3 zijn een verhitte bouwplaat, actieve bed leveling en een steviger bouwplatform.

Naast de Ultimaker S3 introduceert de Nederlandse fabrikant ook de S5 Pro Bundle. Deze bestaat uit de in april 2018 uitgebrachte S5 3d-printer, het S5 Material Station en de nieuwe Ultimaker S5 Air Manager. De bundel is ontwikkeld om 24 uur per dag zonder toezicht te printen, zodat zowel de workflow als de productiviteit wordt verbeterd.

Met het S5 Material Station kunnen filamentspoelen vanuit zes compartimenten geladen worden. Dankzij de slijtbestendige aanvoermechanismen kan dit volgens de fabrikant ook met glas- en koolstofvezelcomposieten. Nieuwe spoelen kunnen via de voorzijde van het apparaat geladen worden.

De nieuw ontwikkelde S5 Air Manager is een kap die de lucht gefilterd uit de printer zuigt. Dit filtert volgens Ultimaker tot 95 procent van alle ultrafijne deeltjes die tijdens het 3d-printen vrijkomen, wat moet resulteren in een beter gecontroleerd milieu in de printer. Tegelijk zorgt de kap voor een 'fysieke barrière' die mensen ervan weerhoudt om hete of bewegende onderdelen aan te raken.

De Ultimaker S5 Pro Bundle is vanaf 18 oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 8685 euro, terwijl de Ultimaker S3 per direct beschikbaar is voor een adviesprijs van 3995 euro.