Apple TV's zijn met PS4- en Xbox-controllers te verbinden door release tvOS 13

Apple heeft na iOS 13.1 en iPadOS 13.1 nu ook tvOS 13 uitgebracht. Deze versie van het besturingssysteem voor de laatste twee Apple TV-settopboxen introduceert een aantal vernieuwingen, waaronder de optie om PlayStation 4- en Xbox-controllers te gebruiken.

Met tvOS 13 kunnen gebruikers hun PlayStation DualShock 4- of Xbox One-controllers met de Apple TV-settopboxen verbinden. Beide controllers zijn via bluetooth aan de settopbox te koppelen. Bij de Xbox-controller gaat het overigens over de controller die sinds de komst van de Xbox One S beschikbaar is. Met de komst van iOS 13 en iPadOS 13 kunnen de gamecontrollers van Sony en Microsoft overigens ook op iPhones en iPads gebruikt worden.

De komst van deze ondersteuning is wat timing betreft niet geheel toevallig; onlangs kwam Apple Arcade al uit voor iOS 13. Met de release van tvOS 13 zijn de games van dit abonnement ook te spelen op de Apple TV 4K en Apple TV uit 2015. Deze gameabonnementsdienst heeft op de Apple TV een eigen app, in plaats van een aparte plek in de tvOS App Store. Sommige Apple Arcade-games hebben een gamecontroller nodig.

Door de ondersteuning voor de Xbox One- en de PlayStation 4-controller hoeven Apple TV-bezitters niet langer gebruik te maken van bluetooth-controllers van derde partijen of de meegeleverde aanraakgevoelige controller. Toen de Apple TV uitkwam, moesten ontwikkelaars hun games verplicht ondersteuning meegeven voor deze aanraakgevoelige remote. Wel liet Apple die eis in 2016 varen. Deze beperkte ondersteuning voor controllers is het vaak het mikpunt van kritiek geweest.

De release van tvOS 13 brengt ook een aantal andere vernieuwingen met zich mee, zoals een vernieuwd beginscherm, ondersteuning voor meerdere gebruikers en een optie genaamd 'wireless audio sync' in het kalibratiemenu. Dat moet ertoe leiden dat stemmen van videomateriaal gesynchroniseerd worden met draadloos verbonden speakers.