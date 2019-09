Red Magic 3S-gamesmartphone met SD855 Plus komt op 16 oktober uit

Nubia brengt zijn Red Magic 3S halverwege oktober wereldwijd uit. De gamesmartphone is vrijwel gelijk aan de bestaande Red Magic 3, maar het nieuwe model krijgt de Snapdragon 855 Plus-soc en ufs 3.0-opslag.

Net als de oorspronkelijke Red Magic 3 heeft de nieuwe Red Magic 3S een 6,55"-oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz, een 5000mAh-accu, capacitieve schouderknoppen en een ventilator voor actieve koeling. De nieuwe S-variant is een kleine upgrade met Qualcomms Snapdragon 855 Plus-soc en ufs 3.0-opslag. In het oorspronkelijke model zit de iets lager geklokte reguliere Snapdragon 855 en ufs 2.0-opslag.

Nubia brengt de Red Magic 3S op 16 oktober wereldwijd uit. Het toestel zal in Nederland en België te koop zijn via de Red Magic-website. Er komt een versie met 8GB ram en 128GB flashopslag en een variant met 12GB ram en 256GB opslagruimte. Europrijzen heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. De reguliere Red Magic 3 die in mei uitkwam kost in de goedkoopste uitvoering 479 euro.