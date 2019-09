Mario Kart Tour heeft betaald abonnement voor extra items en 200cc-modus

Mario Kart Tour is woensdag uitgekomen voor Android en iOS. Bij de release bleek dat er een abonnement is voor 5,49 euro per maand waarmee spelers toegang krijgen tot de 200cc-modus en extra items. Dat was eerder nog niet bekend. Er is een gratis proefperiode van twee weken.

Dat er microtransacties voor bijvoorbeeld het verkrijgen van personages en karts in het spel zitten was al bekend, maar de aanwezigheid van de zogeheten Gold Pass had Nintendo nog niet bekendgemaakt. Voor vijf dollar per maand kunnen gebruikers meer in-gamebeloningen verdienen. Het gaat om Gold Gifts die te verdienen zijn door te racen en speciale gouden badges die te verkrijgen zijn via Gold Challenges; deze extraatjes zijn exclusief voor Gold Pass-leden. Daarnaast ontgrendelt dit abonnement de snellere 200cc-modus; de 50cc-, 100cc-, en 150cc-racemodus zijn voor iedereen standaard ontgrendeld, maar dat geldt dus niet voor de snelste variant.

Het gratis te spelen Mario Kart Tour is een mobiele versie van de bestaande Mario Kart-reeks. Het spel is sinds woensdag beschikbaar, al geldt dat niet voor België door het strikte beleid inzake lootboxes. Op Reddit wordt er geklaagd over inlogpogingen die in bepaalde regio's niet lukken of lang duren. Spelers kunnen een bericht krijgen waaruit blijkt dat de servers met erg veel verkeer te maken hebben en dat er een wachtrij is voor het inloggen. Ook zijn er berichten over crashes. Sommige onderdelen in Mario Kart Tour zijn greyed out, zoals multiplayer; die onderdelen komen waarschijnlijk op een later moment via updates alsnog beschikbaar.