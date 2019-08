De gratis racegame Mario Kart Tour komt op 25 september uit voor Android en iOS. Deze mobiele versie van de bestaande Mario Kart-reeks had al eerder moeten uitkomen, maar werd uitgesteld naar een release ergens deze zomer. In België komt het spel vermoedelijk niet uit.

Nintendo heeft een nieuwe trailer over Mario Kart Tour uitgebracht en laat weten dat spelers zich in afwachting van de release op 25 september alvast kunnen registreren. De bèta van het spel was alleen voor Android, maar de officiële releasedatum geldt ook voor iOS. Tijdens deze gesloten bèta, die in mei plaatsvond en alleen te spelen was in Japan en de VS, bleek dat in ieder geval die versie betaalde personages, karts en gliders had. Ook was er een gacha-systeem, dat in feite een lootboxsysteem is.

Dat laatste leidt er waarschijnlijk toe dat Mario Kart Tour niet in België uitkomt. Vanaf dinsdag zijn Animal Crossing: Pocket Camp en Fire Emblem Heroes niet meer te spelen of downloaden in België. Bij de bekendmaking van het terugtrekken van deze games zei Nintendo al dat het toekomstige games met soortgelijke verdienmodellen niet meer uitbrengt in België. Het ligt dan ook voor de hand dat dat ook voor Mario Kart Tour geldt.

De nieuwe trailer bevestigt dat het racen via bewegingsbesturing gaat, waarbij spelers in ieder geval een deel van de besturing met hun duim kunnen afhandelen. De zichtversperrende ellende die afkomstig is van Blooper kan worden weggewerkt door veegbewegingen over het scherm te maken.

In januari bleek dat Nintendo de mobiele versie van Mario Kart al in het eerste kwartaal van dit jaar had willen uitbrengen. De release werd echter verschoven naar de zomer, omdat het bedrijf aangaf meer inhoud te willen aanbieden en de kwaliteit van het spel wilde verbeteren.