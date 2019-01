Nintendo stelt mobiele game Mario Kart Tour uit tot de zomer

De verschijningsdatum van Mario Kart Tour, een mobiele versie van Mario Kart, is opgeschoven naar de zomer. Aanvankelijk wilde Nintendo het uiterlijk in maart uitbrengen, maar de ontwikkelaar was 'nog niet tevreden over de kwaliteit van de app en de inhoud'.

In het nieuwste kwartaalcijferrapport van Nintendo staat dat het bedrijf Mario Kart Tour oorspronkelijk nog in dit fiscale jaar wilde uitbrengen, dat op 31 maart eindigt. Het bedrijf geeft echter aan dat het eerst meer 'inhoud' wil aanbieden wanneer het spel uit is en de kwaliteit van de app wil verbeteren. Momenteel is er nog geen nieuwe, concrete verschijningsdatum bekend, maar wel dat de mobiele game in de zomer zal verschijnen. Mario Kart Tour werd vorig jaar in februari aangekondigd; sindsdien is er vanuit Nintendo nauwelijks over het spel gecommuniceerd.

Sinds 2015 heeft Nintendo enkele mobiele spellen uitgebracht: Miitomo, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp en Dragalia Lost. Van de eerstgenoemde is de ondersteuning in mei 2018 gestaakt. Naast Mario Kart Tour is de ontwikkelaar ook bezig met een Zelda-spel voor smartphones en tablets.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Nintendo tijdens de afgelopen negen maanden 33,4 miljard yen aan mobiele games verdiende. Dat is omgerekend bijna 268 miljoen euro en is een stijging van 14,7 procent ten opzichte van 2017. Het bedrijf verkocht tijdens het afgelopen kwartaal dubbel zoveel games voor de Nintendo Switch en leverde dertig procent meer Switch-consoles.