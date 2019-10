'Mario Kart Tour heeft meer downloads en minder omzet dan andere Nintendo-apps'

Mario Kart Tour is volgens analistenbureau Sensor Tower in de eerste week 90 miljoen keer gedownload. Dat is veel meer dan eerdere smartphonegames van Nintendo. De inkomsten uit in-appaankopen zijn echter lager dan bij andere games van het bedrijf.

Het aantal van 90 miljoen downloads in de eerste week is vele malen hoger dan bij andere smartphonegames van Nintendo, meldt Sensor Tower. Animal Crossing staat op de tweede plek met 14,3 miljoen downloads en Super Mario Run komt op de derde plaats met 13 miljoen downloads in de eerste week. Laatstgenoemde game kwam overigens eerst alleen voor iOS uit.

Hoewel de game veelvuldig gedownload wordt, zijn de inkomsten volgens het analistenbureau in de eerste week lager dan bij andere games. De omzet zou tot nu toe 12,7 miljoen dollar bedragen, terwijl Fire Emblem Heroes in een week tijd 28,2 miljoen dollar opbracht. Ook Super Mario Run bracht met 16,1 miljoen dollar in de eerste week meer op. Dat is echter een game waarvan een klein gedeelte gratis is en waarbij de rest tegen betaling ontgrendeld moet worden.

Volgens Sensor Tower hebben gebruikers van de iOS-versie 9,6 miljoen dollar uitgegeven, ofwel 75,5 procent van het totaal, ondanks het feit dat de Android-versie vaker gedownload is. Het analistenbureau becijfert dat Mario Kart Tour in de eerste week 53,5 miljoen keer is gedownload voor Android en 36,5 miljoen keer voor iOS. De omzet per download komt daarmee op dit moment uit op 0,26 dollar voor iOS en 0,06 dollar voor Android.

Mario Kart Tour kwam een week geleden uit. De smartphonegame is gratis te spelen, maar er is ook een betaald abonnement voor een 200cc-modus en extra items. Dat kost 5,50 euro per maand. Hoeveel spelers dat abonnement hebben afgesloten is niet bekend. Er zitten ook andere in-game-aankopen in het spel.

Van gamers en reviewers is er veel kritiek op de in-game-aankopen en de mechanismen die in het spel zitten om spelers terug te laten keren. Dat is ook onderwerp van gesprek in de Tweakers Podcast #80. Mario Kart Tour krijgt op Metacritic 58 uit 100 punten, waarbij deze score op 17 reviews is gebaseerd. Gebruikers op die site geven de smartphonegame gemiddeld een score van 3,9 uit 10.

Het grote publiek lijkt minder kritisch te zijn. In de downloadwinkels waar de game beschikbaar is haalt Mario Kart Tour hoge scores. De iOS-versie staat na 591.000 beoordelingen op een gemiddelde van 4,8 sterren en na 867.090 beoordelingen komt de Android-versie uit op 4,5 sterren. Beide platforms hanteren een score van maximaal 5 sterren.