Garfield Kart: Furious Racing verschijnt op 7 november voor consoles

De nieuwe Garfield Kart-game komt naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Garfield Kart: Furious Racing kan splitscreen gespeeld worden met vier spelers en online kunnen acht spelers tegen elkaar racen. De pc-versie komt op 5 november al uit.

De racebanen in de game zijn gebaseerd op omgevingen uit de Garfield-stripboeken. Niet alleen de dikke luie kat, maar ook andere personages uit de serie komen terug in de game. Er is keuze uit acht personages met ieder een eigen kart en een andere rijstijl.

Het spel is volgens de makers humoristisch en spelers kunnen de karts met allerlei accessoires aanpassen. Tijdens de races kunnen spelers bonusvoorwerpen oppikken om zich te verdedigen of om andere spelers aan te vallen. De game heeft een Grand Prix-modus, Single Race en Time Trial. Met de Switch-versie is het mogelijk om maximaal acht consoles draadloos met elkaar te verbinden voor lokale multiplayer.

In 2013 verscheen de eerste Garfield Kart-game. Dat spel kwam uit voor de pc en Nintendo 3DS, en is gemaakt door Artefact. Die ontwikkelaar maakt ook het nieuwe spel. Garfield Kart: Furious Racing staat op Steam met een verschijningsdatum van 5 november, met een nog onbekende prijs. In een persbericht maakt uitgever Mindscape bekend dat de consoleversies op 7 november uitkomen voor 35 euro.