Hori brengt racestuur met Mario Kart-stijl uit voor Nintendo Switch en pc

Hori brengt in november twee racesturen met een Mario Kart-stijl uit. De sturen werken op zowel de Nintendo Switch als op de pc en komen in eerste instantie uit in Japan. Of de producten ook naar Europa komen is nog onbekend.

Hori komt met twee verschillende modellen, de Mario Kart 8 Racing Wheel en de Mario Kart 8 Racing Wheel DX. Het gaat hierbij om een standaarduitvoering en een duurdere variant met betere bouwkwaliteit en meer functies. Daarnaast heeft de duurdere editie zuignappen aan de onderkant waardoor het stuur niet kan verschuiven tijdens gebruik. Beide sturen ondersteunen nfc voor gebruik met Amiibo en beschikken over de HD Rumble-functie, hebben een gyrosensor en bevatten een bewegingscamera met infrarood. Deze functies zitten standaard in de Joy Con-joysticks van Nintendo. Beide sturen worden geleverd met voetpedalen.

De Mario Kart 8 Racing Wheel (links) en de Deluxe-variant

De knoppen zijn op de twee racesturen zijn te herprogrammeren. Daarnaast kan ook de deadzone van het stuur worden aangepast en bevat het luxere model een aparte knop voor het gebruiken en vasthouden van items in Mario Kart.

De sturen werken zowel op de pc als op de Nintendo Switch. Op de Switch werken de sturen alleen in docked-modus, maar Hori brengt naar eigen zeggen ook een extra usb-hub op de markt waarmee de producten in draagbare modus gebruikt kunnen worden. Volgens Hori wordt de Switch Lite op deze manier ook ondersteund. Wanneer deze accessoire op de markt komt en hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend.

De racesturen van Hori komen in november uit in Japan en zijn al vooruit te bestellen bij Play Asia; dit bedrijf levert ook in Europa. Of de stuurtjes ook officieel naar Europa komen is nog onbekend. De standaardversie staat te koop voor 72,50 euro, terwijl de Deluxe-variant 130,70 euro kost. Mogelijk komen hierbij nog wel importkosten bij.