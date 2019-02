Nacon komt met PlayStation 4-controller met lay-out van Xbox One-controller

Nacon komt met de Asymmetric Wireless Controller voor de PlayStation 4 en pc. Net als bij Xbox One-controllers zitten de twee analoge sticks niet naast elkaar, maar zijn deze asymmetrisch geplaatst. De controller komt in het eerste kwartaal uit voor 59,90 euro.

De nieuwe Nacon-controller voor de PlayStation is gemaakt onder een officiële licentie van Sony. Het gaat om een draadloze controller met een oplaadbare accu. De controller wordt geleverd met een usb-ontvanger die gebruikt wordt om een bluetoothverbinding tot stand te brengen. De draadloze verbinding werkt tot een afstand van zeven meter en maakt ook audio- en chatfuncties via de headsetaansluiting op de controller mogelijk.

Nacon voorziet de Asymmetric Wireless Controller net als de officiële PlayStation 4-controller van een touchpad, trilmotoren en een 3,5mm-aansluiting. De lichtbalk, bewegingssensor en speaker ontbreken echter. Wel voegt de fabrikant aan de achterkant een knop toe waarmee gebruikers het accuniveau kunnen weergeven zonder de game te onderbreken. De controller werkt ook op de pc.

De Nacon Asymmetric Wireless Controller is niet de eerste PlayStation 4-controller met een lay-out die doet denken aan Xbox One-controllers. Zo heeft Hori met de Onyx een vergelijkbare controller. Nacon heeft zelf al de Revolution Pro 2 in zijn assortiment, die is echter veel duurder en niet draadloos.