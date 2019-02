SilentiumPC brengt Signum SG1-behuizing uit voor 35 euro

SilentiumPC brengt een serie goedkope behuizingen uit. De Signum SG1 is verkrijgbaar vanaf 35 euro en biedt plaats aan atx-moederborden of kleiner. Een variant met een zijpaneel van gehard glas is er vanaf 42 euro.

Volgens de fabrikant hebben de Signum SG1-behuizingen een minimalistisch ontwerp, door het weglaten van een uitsparing voor een optische drive aan de voorkant. De lay-out zou praktisch zijn en installatie makkelijk moeten maken. Er is ruime voor videokaarten met een lengte van maximaal 325mm en cpu-koelers mogen 161mm hoog zijn.

Er passen all-in-onewaterkoelers in de behuizing; aan de voorkant is ruimte voor maximaal een 360mm-radiator en aan de bovenkant is er plek voor maximaal een 240mm-radiator. Aan de achterkant van de moederbordtray zijn bevestigingspunten voor ssd's geplaatst. Verder is er een drive cage met ruimte voor twee 2,5"- of 3,5"-drives. De SG1-behuizing is 44,8cm hoog, 21,6cm breed en 41,3cm diep.

SilentiumPC komt met vijf verschillende versies van de Signum-behuizing. De SG1 en SG1M zijn de goedkoopste modellen van 35 euro, met een dichte zijpanelen, een frontpaneel van mesh of metaal en één 120mm-ventilator. De SG1 TG en SG1M TG met een zijpaneel van gehard glas kosten 42 euro en worden geleverd met twee 120mm-fans. Er komt halverwege maart nog een SG1X TG RBG-model met twee panelen van gehard glas en fans voorzien rgb-verlichting, de prijs daarvan is nog niet bekend.