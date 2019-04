SilentiumPC brengt behuizing met glazen paneel en vier rgb-fans uit voor 66 euro

SilentiumPC heeft zijn SG1X TG RGB-behuizing uitgebracht; de meest luxueuze variant van de in februari geïntroduceerde serie SG1-budgetbehuizingen. Het nieuwe model heeft panelen van gehard glas aan de zijkant en voorkant en vier 120mm-rgb-fans.

Net als de eerder uitgebrachte SG1-behuizingen is de SG1X TG RGB een atx-tower met ruimte voor videokaarten van maximaal 325mm lang en cpu-koelers van 161mm hoog. Er is geen uitsparing voor een optische drive aan de voorkant. Aan de binnenkant zit een drive cage met ruimte voor twee 2,5"- of 3,5"-drives.

Het SG1X TG RGB-model wordt geleverd met vier 120mm-fans die van een ring rgb-leds zijn voorzien. Drie van de fans zitten aan de voorkant, die is afgedekt met een paneel van gehard glas zodat de lichteffecten zichtbaar zijn. De vierde fan zit aan de achterkant van de behuizing.

SilentiumPC brengt de behuizing uit voor een adviesprijs van 66 euro. De SG1-serie bestaat in totaal uit vijf modellen, waarvan de goedkoopste 35 euro kost. De eerste vier uitvoeringen kwamen eind februari uit.