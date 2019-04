AIVD: Nederland moet niet te afhankelijk worden van Chinese apparatuur

Dick Schoof, de baas van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, zegt dat Nederland niet te afhankelijk moet worden van Chinese apparatuur. Bedrijven die al Chinese apparatuur gebruiken, zouden moeten kijken of ze dat uit hun netwerk kunnen verwijderen.

De AIVD-topman deed de uitspraken bij de presentatie van het jaarverslag van de inlichtingendienst, schrijft de NOS. Hij zegt dat Nederland niet afhankelijk moet zijn van landen die 'een offensieve cyberstrategie hebben tegen onze belangen', in het bijzonder Rusland en China. Nederlandse bedrijven zouden er volgens Schoof voor moeten zorgen dat ze software afkomstig uit die landen niet in 'de kern van hun systeem' gebruiken, omdat ze daar dan afhankelijk van zijn.

Schoof noemt geen specifieke bedrijven, maar spreekt zijn zorgen uit over de aanleg van 5g-netwerken en het nieuwe C2000-communicatiesysteem voor hulpdiensten. Naar verluidt wil KPN met Huawei in zee voor het aanleggen van een 5g-netwerk en T-Mobile laat zijn netwerk sinds 2014 in Nederland door Huawei onderhouden. Bij het nieuwe C2000-systeem is het Chinese Hytera betrokken. Vorig jaar ontdekte tv-programma Zembla al dat zowel de AIVD als de MIVD daar bezwaar tegen hebben.

Schoof vreest voor scenario's waarin bijvoorbeeld Rusland of China via hun bedrijven toegang krijgen tot belangrijke infrastructuur. Dat zou de landen in staat stellen om te spioneren of infrastructuur te beïnvloeden. De AIVD-topman wil geen 'banvloek' over bedrijven uitspreken, maar stelt wel dat op de belangrijkste plekken in een netwerk geen Chinese apparatuur gebruikt zou moeten worden. Providers die nu al Chinese apparatuur gebruiken, zouden moeten kijken of ze dat kunnen verwijderen uit hun netwerk. Volgens Schoof heeft zijn advies niets te maken met de waarschuwingen van de Amerikaanse overheid tegen Chinese apparatuur.

Er is in Nederland geen verbod op apparatuur van Chinese merken bij de aanleg van 5g-netwerken. In de Verenigde Staten en Australië heeft de regering zo'n verbod wel ingevoerd. Huawei ontkent dat de Chinese overheid via zijn apparatuur kan afluisteren en heeft de Amerikaanse overheid aangeklaagd om het verbod.